La Universidad de Granada (UGR) se convertirá este jueves y viernes en punto de encuentro para especialistas en nieve, investigadores y profesionales de la montaña con la celebración de las I Jornadas NivoSur sobre Nivología, Predicción de Aludes y Seguridad en Sierra Nevada. La cita, que tendrá lugar los días 26 y 27 de noviembre en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias, pretende acercar el conocimiento científico sobre el manto nivoso y los riesgos asociados a los aludes, además de fomentar la prevención y una mayor cultura de seguridad entre quienes frecuentan la montaña.

El encuentro está organizado por NivoSur, el Grupo de Nivología y Predicción de Aludes de Sierra Nevada, una asociación científica sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar la información sobre las condiciones de la nieve y el peligro de aludes en las zonas de Sierra Nevada situadas fuera de las pistas de esquí. La coordinación científica de estas jornadas corre a cargo de Luis O'Dogherty, catedrático de Estratigrafía de la Universidad de Cádiz, con trayectoria investigadora vinculada a la paleoclimatología y la paleoceanografía.

Meteorología de montaña, predicción de aludes y gestión del riesgo

Durante las dos jornadas, la Facultad de Ciencias de la UGR acogerá conferencias, proyecciones y mesas redondas en las que se abordarán diferentes aspectos relacionados con la nivología y la seguridad en Sierra Nevada. El programa contempla cuestiones como la meteorología de montaña, la observación y modelización del manto nivoso, los problemas de aludes, la evaluación del peligro y la toma de decisiones ante situaciones de riesgo.

El encuentro también permitirá profundizar en el papel de disciplinas y herramientas científicas que contribuyen a estudiar y gestionar los riesgos naturales en la montaña, entre ellas la observación de la nieve, la cartografía de zonas inestables, la teledetección, los desprendimientos de rocas y la prevención de accidentes.

Las jornadas están dirigidas tanto a la comunidad universitaria como a profesionales de la montaña y al público interesado en conocer mejor los fenómenos que condicionan la seguridad en entornos de alta montaña. El objetivo es compartir conocimientos y experiencias entre investigadores, especialistas y usuarios, acercando la ciencia a quienes se enfrentan directamente a las condiciones cambiantes de la nieve.

NivoSur, un proyecto para mejorar la información sobre el peligro de aludes

Estas primeras jornadas también buscan consolidar una comunidad de colaboración científica y ciudadana en torno a Sierra Nevada, con la incorporación progresiva de estudiantes, clubes de montaña, asociaciones y observadores voluntarios.

NivoSur nació con la finalidad de mejorar la información pública sobre las condiciones de la nieve y el peligro de aludes en las zonas de montaña fuera de las pistas de esquí. Durante la pasada temporada invernal, sus integrantes elaboraron y difundieron boletines de peligro de aludes a partir de observaciones de campo y del análisis de las condiciones meteorológicas y del manto nivoso, en un trabajo desarrollado fundamentalmente de forma voluntaria.

El proyecto aspira, además, a crear una red de observadores ciudadanos que permita documentar las condiciones de la nieve, la actividad de los aludes y otros procesos de inestabilidad de laderas. Estos datos, una vez sometidos a procesos de revisión y contraste, podrían complementar las observaciones profesionales y los registros instrumentales existentes.