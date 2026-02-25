El Metro de Granada completa la colocación de vías hasta Las Gabias y encara su recta final de obra civil

El fin de la obra civil será en abril

La ampliación sur del Metro de Granada avanza a buen ritmo y ya presenta una imagen definitiva en su llegada a Las Gabias, con los 4,7 kilómetros de raíles completamente instalados. La Junta de Andalucía ha culminado un hito clave con la última soldadura en el tramo de la calle San Ramón, entre la futura parada de Las Gabias y la salida de Churriana de la Vega.

La Junta de Andalucía ha completado la colocación integral de las vías de la prolongación sur del metro con la última soldadura realizada en la calle San Ramón. Este punto conecta la futura parada de Las Gabias con el tramo procedente de Churriana de la Vega, consolidando físicamente el trazado de la ampliación.

La primera soldadura se llevó a cabo el 23 de diciembre de 2024, marcando el inicio de una fase intensiva de trabajos que, en apenas unos meses, ha permitido completar los 4,7 kilómetros de raíles previstos en el proyecto.

Fin de la obra civil en abril

Según el calendario previsto, la obra civil quedará finalizada en abril. A partir de entonces comenzará una etapa menos visible para los ciudadanos, pero decisiva para la puesta en servicio: la instalación de los sistemas eléctricos, las comunicaciones, la señalización ferroviaria y los dispositivos de información al viajero, tal y como ha explicado el director gerente de Obra Pública de la Junta de Andalucía, José María Rivera.

Estos trabajos técnicos serán fundamentales para garantizar la seguridad y la operatividad de la nueva infraestructura antes de su entrada en funcionamiento.

La llegada del metro a Las Gabias supone uno de los proyectos de movilidad más esperados en el área metropolitana. La ampliación permitirá mejorar la conexión con Granada capital, reducir el uso del vehículo privado y favorecer un transporte público más sostenible.

Con las vías ya colocadas y la obra civil en su tramo final, el Metro de Granada encara una fase decisiva para que la prolongación sur sea pronto una realidad tangible para miles de usuarios del cinturón metropolitano.

