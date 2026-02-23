Incautadas más de 1.200 plantas de marihuana en cuatro viviendas de Pinos Puente y desmantelados diez enganches ilegales de luz

La operación, coordinada por el Área de Investigación del Puesto de la Guardia Civil de Pinos Puente, permitió localizar cuatro viviendas utilizadas como centros de cultivo intensivo de marihuana. Tras obtener la correspondiente autorización judicial, los agentes accedieron a los inmuebles y comprobaron la existencia de plantaciones indoor perfectamente equipadas con sistemas de iluminación, ventilación y riego.

En total, se aprehendieron 1.222 plantas de cannabis y se procedió al desmontaje y destrucción de la infraestructura eléctrica utilizada para el suministro ilícito de energía.

Cuatro centros de cultivo interior y diez enganches ilegales a la red eléctrica

El operativo, en el que participaron también agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia y de la Compañía de Armilla, contó con la colaboración de técnicos de la compañía eléctrica.

Las inspecciones permitieron detectar y desconectar diez acometidas fraudulentas de electricidad, tanto en las viviendas registradas como en domicilios anexos. Los propietarios serán puestos a disposición judicial como presuntos autores de delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico.

Otra detención en Tocón de Quéntar

En una actuación paralela, el pasado 15 de febrero, agentes de la Guardia Civil detuvieron a un hombre de 66 años en Tocón de Quéntar tras registrar su domicilio e incautar 380 plantas de marihuana.

Sobre esta persona también pesaban dos órdenes judiciales de búsqueda, detención e ingreso en prisión dictadas por distintos órganos judiciales.