La ampliación de MercaGranada avanza sin fechas ni financiación cerrada para crear un gran nodo logístico

El protocolo suscrito entre la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Granada y Mercasa contempla la creación de un grupo de trabajo técnico que se encargará de diseñar la nueva área logística.

El objetivo es planificar el crecimiento y modernización de MercaGranada dentro de un plan estratégico 2025-2029, coordinado además con el proyecto de integración del ferrocarril en la ciudad. En este punto cobra relevancia la variante de Moreda, considerada clave para desviar el tráfico ferroviario de mercancías fuera del núcleo urbano.

700.000 metros cuadrados más para competir

Según la propia MercaGranada, la ampliación requiere 700.000 metros cuadrados adicionales para solventar la falta de espacio que ha limitado su desarrollo en los últimos años y ha provocado la pérdida de oportunidades empresariales.

La aspiración institucional es clara: convertir a Granada en un nodo logístico estratégico en el mapa andaluz, capaz de atraer inversión y generar miles de empleos vinculados al transporte, almacenamiento y distribución agroalimentaria.

La reivindicación del tren de mercancías

Junto a la ampliación física, surge otra demanda clave: la llegada de un tren de mercancías hasta MercaGranada. El objetivo sería reducir la contaminación y optimizar el transporte. Actualmente, alrededor del 80% de la producción agroalimentaria de la Costa Tropical se traslada en camiones por la A-44 hasta Granada, desde donde se redistribuye al resto de España y Europa. Esta dependencia casi exclusiva del transporte por carretera incrementa los costes logísticos, provoca mayor congestión de infraestructuras y aumenta el impacto ambiental.

La conexión ferroviaria permitiría diversificar el transporte, mejorar la competitividad y avanzar hacia un modelo más sostenible.

Sin plazos concretos ni financiación cerrada

Pese al acuerdo, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha reconocido que aún no se pueden fijar fechas para la ampliación. Tampoco existe por ahora un compromiso presupuestario detallado que garantice la ejecución de la expansión.

Granada vuelve así a situarse en una posición expectante. La intención política está sobre la mesa y el diagnóstico técnico también, pero la materialización del proyecto dependerá de que las administraciones concreten calendario y financiación.

Mientras tanto, la ampliación de la “despensa” de la provincia continúa siendo una aspiración estratégica que, aunque avanza sobre el papel, todavía deberá recorrer un largo camino administrativo y presupuestario antes de convertirse en realidad.