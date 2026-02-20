UGT denuncia que las trabajadoras de Granada cobran ahora lo que los hombres ya percibían en 2021 Entradilla:

El sindicato ha celebrado este viernes una concentración en su sede de Granada para visibilizar una desigualdad que, aunque se ha reducido desde el 27,15% registrado en 2008, continúa siendo estructural. Según los datos expuestos, las mujeres perciben de media 18.688 euros anuales frente a los 22.274 euros que cobran los hombres en la provincia.

Durante el acto, Mª Carmen Cerezo, secretaria de Igualdad de UGT-Servicios Públicos de Granada, ha leído un manifiesto en el que ha denunciado que “las mujeres granadinas siguen percibiendo salarios inferiores por trabajos de igual valor”. La responsable sindical ha subrayado que esta brecha no solo afecta al poder adquisitivo inmediato, sino que también “agrava la feminización de la pobreza y se traslada a las pensiones tras la jubilación”.

Factores estructurales que aseguran perpetúan la desigualdad

Desde el sindicato reconocen que medidas como la Reforma Laboral de 2021 han contribuido a mejorar la estabilidad en el empleo mediante el impulso de la contratación indefinida. Sin embargo, advierten de que la brecha salarial persiste debido a factores como:

La alta incidencia del trabajo a tiempo parcial entre mujeres.

La infravaloración de sectores feminizados.

La falta de transparencia en los complementos salariales.

La persistencia de techos de cristal y estereotipos de género vinculados a los cuidados.

Exigencias para cerrar la brecha salarial

Para revertir esta situación, UGT reclama la aplicación efectiva de planes de igualdad negociados con perspectiva sindical y el cumplimiento estricto del principio de igual salario por igual trabajo. Asimismo, exige que el Salario Mínimo Interprofesional continúe aumentando hasta alcanzar el 60% del salario medio.

El sindicato también pide reforzar la Inspección de Trabajo con formación específica en igualdad y una inversión pública ambiciosa en escuelas infantiles de 0 a 3 años y centros de día, con el objetivo de evitar que la carga de los cuidados recaiga mayoritariamente sobre las mujeres.