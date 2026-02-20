UPA y COAG denuncian que solo 82 municipios de Granada recibirán ayudas del Gobierno frente a los 141 anunciados

Aunque el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, anunció que 141 municipios granadinos se beneficiarían de las medidas estatales, organizaciones agrarias como la Unión de Pequeños Agricultores y COAG aseguran que la cifra real se reduce a 82 localidades.

Según denuncian, han quedado fuera zonas especialmente castigadas por las lluvias y el viento, entre ellas las comarcas de Baza, Huéscar, Guadix, la Alpujarra y Montes Orientales, donde los daños en cultivos y explotaciones ganaderas son “muy significativos”.

Desde el sector agrario critican que la relación de municipios incluidos se haya elaborado únicamente en coordinación con la Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, sin tener en cuenta los informes de las Oficinas Comarcales Agrarias, como sí han hecho otras administraciones como la Junta de Andalucía.

El secretario general de UPA Granada, Nicolás Chica Escanes, reclama la rectificación del Real Decreto-ley aprobado por el Ejecutivo para que se amplíe el listado de municipios:

Por su parte, en declaraciones a Onda Cero Granada, Montilla ha asegurado que trabaja para buscar una solución que permita extender las ayudas a todas las áreas perjudicadas por el temporal: