Ayudas por los efectos del temporal

UPA y COAG denuncian que solo 82 municipios de Granada recibirán ayudas del Gobierno frente a los 141 anunciados

Las organizaciones agrarias reclaman la ampliación urgente del Real Decreto-ley aprobado por el Ejecutivo tras las borrascas, al considerar que deja fuera a comarcas con graves daños en cultivos y explotaciones ganaderas como Baza, Huéscar, Guadix, la Alpujarra o Montes Orientales.

Redacción

Granada |

UPA y COAG denuncian que solo 82 municipios de Granada recibirán ayudas del Gobierno frente a los 141 anunciados
UPA y COAG denuncian que solo 82 municipios de Granada recibirán ayudas del Gobierno frente a los 141 anunciados | COAG

Aunque el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, anunció que 141 municipios granadinos se beneficiarían de las medidas estatales, organizaciones agrarias como la Unión de Pequeños Agricultores y COAG aseguran que la cifra real se reduce a 82 localidades.

Según denuncian, han quedado fuera zonas especialmente castigadas por las lluvias y el viento, entre ellas las comarcas de Baza, Huéscar, Guadix, la Alpujarra y Montes Orientales, donde los daños en cultivos y explotaciones ganaderas son “muy significativos”.

Desde el sector agrario critican que la relación de municipios incluidos se haya elaborado únicamente en coordinación con la Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, sin tener en cuenta los informes de las Oficinas Comarcales Agrarias, como sí han hecho otras administraciones como la Junta de Andalucía.

El secretario general de UPA Granada, Nicolás Chica Escanes, reclama la rectificación del Real Decreto-ley aprobado por el Ejecutivo para que se amplíe el listado de municipios:

Por su parte, en declaraciones a Onda Cero Granada, Montilla ha asegurado que trabaja para buscar una solución que permita extender las ayudas a todas las áreas perjudicadas por el temporal:

Client Challenge

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer