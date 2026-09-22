Más de 2.200 vecinos de Puebla de Don Fadrique denuncian que llevan cuatro meses sufriendo apagones

Los vecinos de Puebla de Don Fadrique y la pedanía de Almaciles denuncian que los cortes de suministro se han convertido en un problema recurrente desde hace cuatro meses. Según la información trasladada por el municipio, los apagones se producen a distintas horas del día y algunos han llegado a prolongarse durante más de dos horas, dejando sin electricidad a más de 2.200 personas.

La situación ha llevado a convocar una manifestación este jueves 24 de septiembre a las 19.00 horas, con salida desde el Ayuntamiento de Puebla de Don Fadrique. Mientras tanto, Endesa sostiene que está trabajando para mejorar la red y ha presentado un plan de inversiones de más de 1,7 millones de euros destinado a reforzar la calidad y continuidad del suministro eléctrico en el municipio.

Desde el Ayuntamiento aseguran que durante estos meses se han mantenido reuniones y conversaciones con Endesa para reclamar una solución a las incidencias. Sin embargo, los responsables municipales consideran que los problemas persisten y han decidido trasladar la protesta a la calle.

Los cortes afectan también a la actividad económica. Comercios, establecimientos hosteleros y pequeñas industrias sufren interrupciones durante su jornada, con especial preocupación por los productos que necesitan cadena de frío y por posibles daños en maquinaria y equipos electrónicos.

Los vecinos también alertan del impacto sobre las personas mayores y dependientes que necesitan dispositivos conectados a la red eléctrica. Por ello, desde el municipio se reclama que se garantice un suministro eléctrico estable y una respuesta definitiva ante las incidencias.

Endesa anuncia una inversión de más de 1,7 millones de euros ante los cortes continuos de luz en Puebla de Don Fadrique

Frente a las críticas de vecinos y Ayuntamiento, Endesa ha anunciado un plan de inversión de más de 1,7 millones de euros para mejorar la red eléctrica de Puebla de Don Fadrique.

La compañía presentó este plan el pasado 11 de septiembre durante una reunión celebrada en el Ayuntamiento, en la que participaron el alcalde de Puebla de Don Fadrique, el delegado territorial de Industria en Granada y responsables de e-distribución, la filial de Redes de Endesa.

Según explicó la compañía, durante los meses de julio y agosto se analizaron las incidencias registradas en el municipio y se identificaron defectos en instalaciones particulares que, según Endesa, estaban provocando afectaciones en la red y repercutiendo sobre un número amplio de clientes.

La empresa y la Delegación Territorial de Industria están coordinándose para que esas instalaciones particulares realicen las revisiones reglamentarias exigidas por la normativa, con el objetivo de prevenir nuevas incidencias.

La propuesta de Endesa: Telemandos, sensores y refuerzo de la red de media tensión

El plan anunciado por Endesa a los vecinos contempla diferentes actuaciones para aumentar la capacidad de supervisión y respuesta de la red. Entre ellas se incluye una inversión de 85.000 euros en actuaciones sobre las redes de media y baja tensión.

Una de las medidas será la instalación de telemandos en la red de media tensión, con una inversión de 51.000 euros. Estos dispositivos permiten realizar maniobras a distancia y actuar ante una anomalía sin necesidad de esperar al desplazamiento de los equipos técnicos.

Endesa también prevé instalar sistemas de sensorización en los centros de transformación para monitorizar las redes de media y baja tensión, con una inversión cercana a los 27.000 euros.

La mayor parte del presupuesto se destinará al refuerzo de la red de media tensión, con una inversión cercana a 1,5 millones de euros. El proyecto incluye el soterramiento de 500 metros de una línea aérea, por valor de 150.000 euros, además del cierre de diferentes líneas para limitar el impacto de posibles incidencias.

En concreto, Endesa contempla actuaciones en las líneas de San Clemente y La Sagra, con una inversión de 80.000 euros; el cierre de Almaciles, que afecta a unos nueve kilómetros de red y contará con una inversión estimada de 680.000 euros; y el cierre de Venta Micena, con unos diez kilómetros y un presupuesto de 500.000 euros.

A estas actuaciones se sumarán otros 143.000 euros para reformar la red de baja tensión y reforzar las líneas consideradas claves para el suministro de los clientes.