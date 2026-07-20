La Hermandad del Rocío de Granada recurrirá al TSJA por la subida del precio de la barca de Coria: "Era el momento de frenar esta sangría económica"

La Hermandad del Rocío de Granada se suma al frente común impulsado por las 27 hermandades afectadas por la subida del precio del cruce del Guadalquivir en la barca de Coria del Río (Sevilla), una medida que será llevada ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) tras agotarse la vía administrativa.

Las corporaciones rocieras constituirán este lunes una Mesa de Trabajo Institucional en Osuna para coordinar la estrategia jurídica frente al incremento de unas tarifas que consideran "unilaterales" y que, según denuncian, llegaron a duplicarse e incluso superaron el 200 % en algunos conceptos durante la Romería de 2026.

La decisión llega después de que el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Sevilla inadmitiera el recurso de reposición presentado de forma conjunta por las hermandades contra los nuevos precios aplicados por la empresa concesionaria del servicio.

El hermano mayor de la Hermandad del Rocío de Granada, Alfredo Alcalde, ha explicado que la corporación conoció el incremento de las tarifas apenas unos días antes de la Romería y sin comunicación previa.

Según relata, el aviso llegó mediante un correo electrónico remitido un viernes por la noche a una cuenta que habitualmente solo se consulta en horario de oficina, lo que incrementó la sorpresa entre los responsables de la hermandad.

"La sorpresa fue mayúscula", asegura Alcalde, quien recuerda que en la reunión mantenida posteriormente con el resto de hermandades se constató que algunos de los precios experimentaban incrementos superiores al 200 % respecto a años anteriores.

El responsable de la hermandad granadina explica que, pese a los intentos de negociación con la empresa concesionaria, no hubo ningún acercamiento y las tarifas se mantuvieron sin cambios.

Así afectó la subida de las tarifas a la Hermandad del Rocío de Granada

Las consecuencias fueron inmediatas. La Hermandad del Rocío de Granada tuvo que modificar parte de su recorrido histórico para reducir el impacto económico del nuevo sistema tarifario.

Según explica Alfredo Alcalde, tradicionalmente la hermandad cruzaba el Guadalquivir con decenas de remolques y numerosos peregrinos. Sin embargo, este año únicamente cruzó el Simpecado por Coria, mientras que el resto del cortejo optó por desplazarse por Sevilla.

"Se pierde una tradición muy bonita, pero era el momento de frenar esta sangría económica", lamenta el hermano mayor.

La decisión respondió a la necesidad de contener unos costes que, según las hermandades, resultaban inasumibles para muchas corporaciones rocieras.

Para Alfredo Alcalde, el problema no reside en que exista un incremento puntual derivado del refuerzo del servicio durante la Romería, sino en la magnitud de las tarifas aplicadas.

El hermano mayor considera legítimo que la empresa obtenga beneficios o refuerce el personal durante los días de mayor afluencia, pero sostiene que no es razonable aplicar incrementos tan elevados únicamente a quienes participan en la peregrinación.

"Es una injusticia que se aprovechen de una romería centenaria y de una tradición histórica", afirma.

Además, recuerda que el impacto no solo afecta a las hermandades, sino también al propio municipio de Coria del Río.

Recurso ante el TSJA por la subida del precio de la barca de Coria

Las hermandades han decidido acudir al TSJA tras considerar agotada la vía administrativa.

El despacho Morán & Ortíz Abogados estudia la presentación de un recurso contencioso-administrativo basado en varios argumentos, entre ellos la presunta falta de justificación económica de las tarifas, un posible abuso de posición dominante por parte de la empresa concesionaria y la vulneración del principio de buena administración al no atender las medidas cautelares solicitadas.

Paralelamente, las corporaciones han iniciado una ofensiva institucional al defender que el Camino del Rocío está protegido como Bien de Interés Cultural (BIC) y que el encarecimiento del cruce supone una barrera económica para una tradición centenaria.

La economía y las tradiciones de Coria, también perjudicadas

Desde la Hermandad del Rocío de Granada destacan que el cambio de itinerarios ha tenido consecuencias directas sobre la actividad económica del municipio sevillano.

Alcalde explica que tradicionalmente el paso de las hermandades convertía la jornada en una auténtica fiesta para el pueblo, con miles de peregrinos consumiendo en comercios, bares y establecimientos locales.

Sin embargo, durante la última Romería muchas hermandades optaron por rutas alternativas, reduciendo notablemente la afluencia de visitantes.

Precisamente por ese motivo, recuerdan que el Ayuntamiento de Coria del Río mostró su respaldo a las reclamaciones de las corporaciones rocieras desde el inicio del conflicto.

A la reunión institucional convocada este lunes en Osuna han sido invitados tanto el alcalde de Coria del Río, Modesto González, como las consejeras de Cultura, Turismo y Deporte, Patricia del Pozo, y de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, con el objetivo de buscar apoyos institucionales mientras avanza la vía judicial ante el TSJA.