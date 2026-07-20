Diputación de Granada impulsa ‘Playa Inclusiva’ con una inversión cercana a 150.000 euros para mejorar la accesibilidad en la costa

La Diputación de Granada ha dado el pistoletazo de salida al programa 'Playa Inclusiva' en la playa de Torrenueva Costa, un proyecto diseñado para garantizar que las personas con diversidad funcional puedan disfrutar del litoral granadino en igualdad de condiciones.

El acto de presentación ha contado con la participación de usuarios del Centro Psicopedagógico Reina Sofía, quienes han podido disfrutar de una jornada adaptada gracias a los recursos habilitados dentro de este nuevo programa.

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha estado acompañado por el alcalde de Torrenueva Costa, Plácido Lara; el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, Rafael Caballero; y la diputada de Bienestar Social y Familia, Elena Duque.

Durante la presentación, Rodríguez ha destacado que "una provincia moderna es aquella que garantiza que todas las personas puedan disfrutar de sus espacios públicos sin que existan barreras que limiten sus oportunidades". Además, ha añadido que "queremos que nuestras playas sean lugares de encuentro, convivencia y bienestar donde nadie quede excluido por razones de discapacidad o movilidad".

El programa Playa Inclusiva cuenta con una inversión cercana a los 150.000 euros y está dirigido a asociaciones y entidades que trabajan con personas con discapacidad, movilidad reducida, dependencia o cualquier otra limitación funcional, ya sea permanente o temporal.

La actuación busca favorecer el acceso al ocio en el litoral granadino mediante infraestructuras adaptadas, servicios especializados y actividades organizadas por entidades sociales.

La iniciativa se desarrolla a través de tres líneas de actuación principales:

Una subvención nominativa de 110.000 euros al Ayuntamiento de Torrenueva Costa para la construcción de un nuevo módulo de accesibilidad adaptada en la playa.

al Ayuntamiento de Torrenueva Costa para la construcción de un nuevo módulo de accesibilidad adaptada en la playa. Una aportación de 20.000 euros destinada a ampliar el servicio municipal de baño asistido, aumentando su capacidad para atender a más usuarios durante la temporada estival.

destinada a ampliar el servicio municipal de baño asistido, aumentando su capacidad para atender a más usuarios durante la temporada estival. Una línea de ayudas de 20.000 euros dirigida a entidades sin ánimo de lucro de la provincia para organizar actividades que permitan a personas con diversidad funcional disfrutar de los recursos y servicios incluidos en el programa.

El presidente de la institución provincial ha subrayado que el acceso al litoral va mucho más allá del ocio.

Según ha explicado, disfrutar de la playa contribuye a mejorar la salud física y emocional, fomenta la autonomía personal y favorece la participación social. En este sentido, ha asegurado que la Diputación seguirá impulsando políticas que "sitúan a las personas en el centro de la acción pública y generan igualdad de oportunidades en todos los rincones de la provincia".

La Diputación estima que el proyecto puede tener un importante impacto social teniendo en cuenta el volumen de población que presenta necesidades de accesibilidad en la provincia de Granada.

Los datos correspondientes al cierre de 2024 reflejan que existen más de 55.000 personas con un grado de discapacidad superior al 33%, más de 40.000 personas en situación de dependencia y más de 5.000 titulares de tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. A esta cifra se suman numerosas personas mayores o con patologías que limitan temporal o permanentemente su movilidad.

La Diputación de Granada ha diseñado este programa con el objetivo de impulsar el desarrollo social y mejorar la calidad de vida de las personas que encuentran dificultades para acceder al litoral.

Diversos estudios científicos respaldan los beneficios que ofrece el contacto con el medio marítimo tanto desde el punto de vista físico como psicológico. El acceso a la playa favorece la movilidad, la práctica de actividad física y ayuda a reducir el estrés, la ansiedad, el aislamiento y la soledad no deseada, además de promover la integración y la participación en la vida social.