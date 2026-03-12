Cervezas Alhambra une la tradición de Fajalauza y el arte de Asís Percales para celebrar la esencia cultural de Granada

La ciudad de Granada ha sido el escenario elegido por Cervezas Alhambra para presentar una serie de actividades culturales y gastronómicas que buscan poner en valor aquello que define la identidad de la ciudad: su artesanía, sus bares, su música y sus tradiciones.

El acto, celebrado en la Fábrica de Fajalauza, uno de los enclaves más representativos de la artesanía granadina, reunió a medios de comunicación, hosteleros, representantes institucionales y agentes culturales. Entre ellos estuvo el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Granada, Jorge Saavedra.

La presentación contó además con la participación del tenor granadino Zapata Tenor, que condujo un evento centrado en reivindicar el patrimonio cultural y artesanal de la ciudad.

Una colaboración inédita entre Fajalauza y el artista Asís Percales

El eje central de esta iniciativa es la colaboración entre la histórica fábrica de cerámica y el ilustrador granadino Asís Percales. El proyecto ha dado lugar a una reinterpretación contemporánea de la icónica vajilla tradicional de Fajalauza, uno de los símbolos más reconocibles de la artesanía local.

Durante el encuentro, Chemi Márquez Morales, patrono de la Fundación Fajalauza, y el propio artista explicaron cómo nació esta propuesta artística, cuyo objetivo es preservar la tradición cerámica granadina y acercarla a nuevas generaciones.

Los detalles completos de esta colaboración se darán a conocer el 16 de marzo a través de las redes sociales y la página web de Cervezas Alhambra.

Placas de cerámica para identificar los bares de Alhambra en Granada

Otra de las novedades anunciadas durante el acto es la creación de placas de cerámica elaboradas por Fajalauza que identificarán a muchos de los bares granadinos vinculados a Cervezas Alhambra.

Estas piezas, diseñadas también con la aportación creativa de Asís Percales, lucirán en las fachadas de los establecimientos y buscan reconocer el papel de la hostelería en la identidad cultural de la ciudad. Los bares, junto con los artesanos, músicos y ciudadanos, forman parte de esa forma de vida granadina que la marca quiere seguir celebrando.

Durante el acto, Javier Vilar-Sancho, representante de la compañía, subrayó el compromiso de Cervezas Alhambra con el desarrollo cultural, económico y social de Granada. La marca continuará impulsando iniciativas vinculadas a la música, la artesanía, las tradiciones, el deporte y la gastronomía, elementos que forman parte del estilo de vida granadino.