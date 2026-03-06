Hallan sin vida a Rafael Fernández, desaparecido en Alhama de Granada desde el 18 de febrero

El dispositivo de búsqueda activado en el municipio de Alhama de Granada desde el pasado 18 de febrero ha concluido con el hallazgo del cuerpo sin vida del hombre de 72 años cuya desaparición había sido denunciada semanas atrás. Según han informado fuentes de la Guardia Civil, el cadáver ha sido localizado en la mañana de este martes en el paraje conocido como Barranco del Duende, dentro del término municipal de Alhama de Granada.

Desde que se tuvo conocimiento de la desaparición, la Guardia Civil ha coordinado diferentes labores de rastreo en la zona, movilizando recursos para tratar de localizar al vecino desaparecido.

El hallazgo del coche en Buenavista centró la búsqueda

Las labores de búsqueda dieron un giro en la tarde del día anterior, cuando fue localizado el vehículo del desaparecido. Este hallazgo permitió concentrar los recursos de rastreo en el entorno donde apareció el coche, intensificando las batidas en caminos y parajes cercanos.

Según ha confirmado a Onda Cero Granada Calixto Fernández, hermano del desaparecido, el vehículo de Rafael fue localizado en Buenavista, un anejo situado a unos 15 kilómetros de Alhama. "Puede ser que llevasen el coche allí para deshacerse de él", asegura Calixto.

Finalmente, durante una de estas búsquedas, los equipos participantes localizaron el cuerpo sin vida del hombre en el citado paraje natural. Por el momento, las causas del fallecimiento no han sido determinadas. Será la autopsia la que establezca las circunstancias exactas de la muerte.