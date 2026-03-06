Hallan el coche de Rafael Fernández a 15 kilómetros de Alhama y, según su hermano "puede que alguien lo llevara allí para deshacerse de él”

La búsqueda de Rafael Fernández Moyano, de 73 años, desaparecido desde el pasado 18 de febrero en el municipio granadino de Alhama de Granada, ha registrado una novedad importante en las últimas horas.

Según ha confirmado a Onda Cero Granada Calixto Fernández, hermano del desaparecido, el vehículo de Rafael ha sido localizado en Buenavista, un anejo situado a unos 15 kilómetros de Alhama. "Puede ser que llevasen el coche allí para deshacerse de él", asegura Calixto.

Este hallazgo puede aportar nuevas pistas sobre el paradero del hombre, cuya desaparición mantiene en vilo a familiares, vecinos y a los equipos que participan en su búsqueda desde hace semanas.

El coche de Rafael Fernández aparece en el anejo de Buenavista

Tras localizar el coche, los familiares y los equipos implicados han decidido centrar los esfuerzos de búsqueda en el entorno donde ha aparecido el vehículo.

Durante la jornada de hoy está previsto llevar a cabo una batida intensiva en la zona, con la esperanza de encontrar nuevas pistas que permitan esclarecer qué ocurrió con Rafael Fernández.

La familia continúa pidiendo colaboración ciudadana y cualquier información que pueda ayudar a localizar al hombre desaparecido. Mientras tanto, el operativo mantiene activo el rastreo en el entorno de Buenavista, ahora convertido en el principal foco de la búsqueda.