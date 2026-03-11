La guerra entre Irán y Estados Unidos dispara más de 25 millones de euros los costes del campo en Granada, según ASAJA

La organización agraria Asaja ha advertido de que la escalada del precio de los insumos agrícolas, especialmente los fertilizantes nitrogenados, está teniendo un fuerte impacto en la rentabilidad de las explotaciones agrarias.

El incremento del precio del nitrógeno, con más de 15 céntimos de subida, afecta directamente a dos de los principales cultivos de la provincia: el cereal y el olivar. En total, la provincia cuenta con más de 69.000 hectáreas de cereal y 208.000 hectáreas de olivar, superficies que dependen en gran medida del abonado de cobertera durante estos meses.

Solo en estos dos cultivos, el aumento del precio del fertilizante supondrá un sobrecoste de más de 20,8 millones de euros. Si se añaden otros cultivos presentes en la provincia, el incremento global en fertilización superará los 22,89 millones de euros durante la campaña.

Desde Asaja recuerdan que el fertilizante representa alrededor del 35% de los costes de producción en muchas explotaciones, lo que convierte esta subida en un golpe directo para la viabilidad económica del sector.

El encarecimiento del gasóleo agrícola agrava la situación

A la subida del abono se suma el incremento del precio del gasóleo agrícola, un combustible esencial para las labores del campo.

En plena campaña de trabajo en las explotaciones, el precio del litro ha pasado de 0,96 euros a 1,33 euros, lo que generará un sobrecoste adicional de más de 2,5 millones de euros para los agricultores de la provincia de Granada.

Según advierte Asaja, el aumento de precios en los surtidores no responde únicamente a la evolución del mercado energético, sino también a movimientos especulativos que están incrementando la incertidumbre entre los productores.

Más de 25 millones de euros de sobrecoste para el sector agrario

Sumando el encarecimiento de fertilizantes y combustible, el campo granadino tendrá que asumir más de 25,4 millones de euros adicionales de costes en una sola campaña agrícola.

La subida llega, además, en un contexto especialmente complicado para el sector agrario, que según la organización agraria ya arrastra problemas estructurales de rentabilidad.

Entre los factores que presionan al sector destacan el aumento del Salario Mínimo Interprofesional, el incremento de las cotizaciones sociales y la elevada presión fiscal que soportan las explotaciones agrícolas.

Ante esta situación, Asaja Granada reclama un paquete urgente de medidas de apoyo al sector para compensar el impacto económico de la escalada de costes.

La organización recuerda que los agricultores no pueden repercutir estos incrementos en el precio final de los alimentos, lo que los convierte en el eslabón más débil de la cadena alimentaria.

Además, aunque algunos técnicos recomiendan adelantar la compra de fertilizantes para evitar nuevas subidas, muchos agricultores no pueden hacerlo debido al riesgo de robos en las explotaciones si almacenan grandes cantidades de abono en las fincas.