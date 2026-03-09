El Ayuntamiento de Granada activa el ‘cheque bebé’ de 200 euros: cómo solicitar la ayuda y quién puede pedirla

Qué es el ‘cheque bebé’ de Granada y cuánto dinero se puede recibir

El Ayuntamiento de Granada ha puesto en marcha una nueva edición del cheque bebé municipal, una subvención directa de 200 euros por cada hijo nacido o adoptado en la ciudad durante 2026.

La iniciativa forma parte del Plan Estratégico de Subvenciones municipal y tiene como objetivo ayudar a las familias a afrontar los gastos asociados al nacimiento o la adopción.

Según explicó el portavoz del equipo de gobierno municipal, Jorge Saavedra, el programa pretende “respaldar económicamente a las familias granadinas y contribuir a crear un entorno más favorable para la natalidad y la conciliación”.

Quién puede solicitar la ayuda de 200 euros por nacimiento o adopción

Las ayudas están dirigidas a:

Progenitores de menores nacidos en Granada

Padres o madres adoptivos que acrediten la adopción

Para poder solicitar la subvención será necesario aportar documentación como:

Libro de familia

Certificado de nacimiento

Resolución administrativa o judicial de adopción

En casos de separación o divorcio, la ayuda corresponderá al progenitor que tenga la guarda y custodia del menor.

Si existe custodia compartida, cada progenitor podrá recibir 100 euros, es decir, la mitad de la ayuda.

Requisitos para pedir el cheque bebé en Granada

Entre las condiciones principales para acceder a esta ayuda municipal destacan:

Estar empadronado en Granada capital al menos dos años antes del nacimiento o adopción

Mantener el empadronamiento durante los dos años posteriores

Que el menor esté empadronado en el domicilio familiar en la ciudad

Estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social

No estar afectado por las prohibiciones recogidas en la Ley General de Subvenciones

Cómo solicitar el cheque bebé del Ayuntamiento de Granada

Las solicitudes deben presentarse en el modelo normalizado oficial debidamente cumplimentado y firmado por las personas beneficiarias.

Se puede tramitar de dos formas:

1️⃣ Presencialmente: en el Registro General del Ayuntamiento de Granada.

2️⃣ De forma online: a través de la sede electrónica municipal.

Plazo para solicitar la ayuda

El plazo para solicitar el cheque bebé es de dos meses desde el nacimiento o adopción del menor.

En el caso de bebés nacidos o adoptados entre el 1 de enero de 2026 y la publicación de la convocatoria, el plazo comienza a contar desde el día siguiente a su publicación oficial.

Una vez revisada la documentación, el Ayuntamiento realizará el pago en un único ingreso mediante transferencia bancaria.