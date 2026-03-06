El Erasmus agrario llega a Granada: impulso del relevo generacional y formación en agricultura sostenible

Granada se convierte en un punto de encuentro para jóvenes agricultores gracias al programa Cultiva, impulsado por el Ministerio de Agricultura y gestionado por UPA Granada. Este año, ocho jóvenes de la provincia viajarán a otras comunidades autónomas para perfeccionar técnicas agrícolas y compartir experiencias con productores de distintos territorios, reforzando así el relevo generacional en el campo.

De manera paralela, la provincia acoge a Daniel Guerrero Pérez, un joven agricultor procedente de Teruel, que durante esta semana se encuentra en la Finca La Patrona, en Diezma. Allí aprende directamente sobre el manejo de cultivos de olivar y pistacho, así como de la apicultura, prácticas que representan la esencia de la agricultura sostenible y rentable en Granada.

Programa Cultiva en Granada | UPA Granada

Carolina García, responsable de la Finca La Patrona, añade que “es un placer recibir a un joven agricultor de otra provincia y compartir nuestro día a día en la finca. Le mostramos desde la gestión del olivar y el pistacho hasta la apicultura, enseñándole la importancia social, económica y ambiental de nuestra agricultura. Esta experiencia permite que ambos aprendamos y fortalezcamos el sector en Granada”.

Relevo generacional y profesionalización del campo en Granada

El secretario general de UPA Granada, Nicolás Chica Escanes, asegura que “proyectos como el Cultiva son fundamentales para mantener vivo el medio rural, al combinar formación, intercambio de conocimientos y profesionalización del sector agrícola”.

El programa Cultiva, conocido como el Erasmus agrario, se consolida así como una herramienta clave para profesionalizar el campo, impulsar la innovación en el sector y garantizar que las explotaciones familiares tengan un futuro sostenible y competitivo.