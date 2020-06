Cerrado por San Juan

En Motril donde en el aire se han quedado sus fiestas patronales del mes de agosto, la noche de San Juan no era para menos y las playas se cierran a cal y canto. Eso sí, el miércoles 24 es fiesta local oficial en el municipio.

Si subimos a la Alpujarra no nos llevamos sorpresa. Allí arriba no se celebrará tampoco la tradicional fiesta del agua. Rompe así con esta carrera que se celebra desde 1980. No se la pierdan para otra ocasión pues está declarada como Fiesta de Interés Turístico de Andalucía en 2018.

Seguimos nuestro recorrido por la provincia. Siguiente parada: Monachil donde San Juan no pasará de largo … y se celebrará con una hoguera virtual. Se retransmitirá a través de la página de Facebook del Consistorio y también en Instagram.

Volviendo a la Costa Tropical, hacemos parada en Almuñecar. Desde el Ayuntamiento avisan: el cierre de las playas será a partir de las siete de la tarde hasta las nueve de la mañana. Y queda todo cancelado. Escucha aquí el concejal de Turismo Daniel Barbero.