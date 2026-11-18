Granada ya tiene ganador de la segunda edición de Miradores de la Alhambra. El restaurante BHeaven, del Hotel Barceló Carmen Granada, ha conseguido el primer premio del certamen con ‘La Flor del Generalife’, una creación del cocinero Luis Javier Hernández Muñoz que rinde homenaje a la riqueza agrícola, los aromas y el legado andalusí de uno de los espacios más singulares del conjunto monumental de la Alhambra.

La final se ha celebrado este martes, 17 de noviembre, en el Carmen de los Mártires, donde cinco restaurantes granadinos han presentado sus respectivas interpretaciones culinarias de la Huerta del Generalife. Una iniciativa promovida por Cervezas Alhambra, de Mahou San Miguel, y el Patronato de la Alhambra y Generalife, que busca estrechar los vínculos entre gastronomía, patrimonio y cultura granadina.

‘La Flor del Generalife’, el plato ganador de Miradores de la Alhambra

La propuesta de BHeaven ha convencido al jurado con una composición que traslada al plato algunos de los elementos más representativos de la huerta histórica. Flor de calabacín, verduras, granada, miel y azahar se combinan en una elaboración inspirada en las formas y los aromas de la Alhambra, con la que el restaurante ha conseguido hacerse con el reconocimiento de esta segunda edición.

Final Miradores de la Alhambra plato ganador | Cervezas Alhambra

El equipo de BHeaven ha recibido el trofeo y la placa acreditativa del primer premio de manos de representantes de las entidades organizadoras y colaboradoras, entre ellos el chef cordobés Paco Morales, del restaurante Noor, reconocido con tres estrellas Michelin por su cocina vinculada a la herencia gastronómica de Al-Ándalus.

Además del reconocimiento, el establecimiento recibirá una dotación económica de 1.000 euros y la grabación de un vídeo profesional de su restaurante, un premio patrocinado por Cervezas Alhambra.

Cinco restaurantes granadinos han competido en la final de Miradores de la Alhambra

La cita gastronómica ha reunido a cinco establecimientos que han tenido que defender no solo el resultado culinario de sus elaboraciones, sino también la historia y la inspiración que hay detrás de cada plato.

Foto de familia Miradores de la Alhambra | Cervezas Alhambra

Junto a BHeaven, han participado Alarique, Carmen El Agua, Parador de Granada y Taberna La Bienpagá, con propuestas que han conectado la cocina contemporánea con los productos, las tradiciones y la memoria agrícola de Granada.

Estas han sido las cinco creaciones finalistas:

Alarique: ‘Pajuna – Huerta Nazarí’, una propuesta que combina vaca pajuna, frutos nazaríes y un romesco inspirado en los productos de la huerta.

‘Pajuna – Huerta Nazarí’, una propuesta que combina vaca pajuna, frutos nazaríes y un romesco inspirado en los productos de la huerta. BHeaven: ‘La Flor del Generalife’, el plato ganador, elaborado con flor de calabacín, verduras, granada, miel y azahar.

‘La Flor del Generalife’, el plato ganador, elaborado con flor de calabacín, verduras, granada, miel y azahar. Carmen El Agua: ‘Arroz meloso de calabaza con carré de cordero’, una reinterpretación contemporánea de los sabores tradicionales y el producto granadino.

‘Arroz meloso de calabaza con carré de cordero’, una reinterpretación contemporánea de los sabores tradicionales y el producto granadino. Parador de Granada: ‘El Huerto Nazarí’, una composición que recrea los colores, aromas y sabores de la gastronomía andalusí.

‘El Huerto Nazarí’, una composición que recrea los colores, aromas y sabores de la gastronomía andalusí. Taberna La Bienpagá & Las Amiras Homes Collection: ‘Zalamandroña – Huerta, Sol y Agua’, una reinterpretación de esta receta tradicional de aprovechamiento vinculada a la memoria gastronómica granadina.

Los cinco establecimientos han podido preparar sus creaciones después de conocer de primera mano la Huerta del Generalife. Durante una visita guiada por personal del Servicio de Bosques, Huertas y Jardines del Patronato de la Alhambra, recorrieron parte de las cerca de siete hectáreas que todavía se cultivan dentro del conjunto monumental.

Sabor Granada recibe la Distinción Especial de Miradores de la Alhambra

La segunda edición del certamen ha reconocido también la labor de entidades que trabajan por conservar y difundir el patrimonio granadino. En esta ocasión, la Distinción Especial de Miradores de la Alhambra ha recaído en Sabor Granada, la marca impulsada por la Diputación Provincial para promocionar los productos agroalimentarios de la provincia.

Distinción especial Sabor Granada final Miradores de la Alhmbra | Cervezas Alhambra

El reconocimiento distingue su compromiso con la promoción y puesta en valor de la riqueza gastronómica granadina, así como su contribución a preservar la tradición, la identidad y la historia de la tierra. El encargado de recoger la distinción ha sido Antonio Díaz, diputado de Fondos Europeos, Desarrollo, Industria y Empleo de la Diputación de Granada.

Los platos finalistas de Miradores de la Alhambra podrán degustarse durante al menos un mes

La iniciativa no termina con la entrega de premios. Tanto granadinos como visitantes tendrán la oportunidad de probar las cinco creaciones que han llegado a la final, ya que los restaurantes participantes mantendrán sus propuestas gastronómicas en sus cartas durante al menos un mes.

De esta manera, Miradores de la Alhambra extiende el certamen más allá de la jornada de competición y permite al público acercarse a través de la gastronomía a la historia de la Huerta del Generalife, un espacio donde el patrimonio, la agricultura y el paisaje forman parte de una misma identidad.

La iniciativa, que cuenta también con el apoyo de la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada y el Ayuntamiento de Granada, celebra así su segunda edición con un objetivo: convertir la cocina granadina en otra forma de descubrir, proteger y poner en valor el patrimonio de la ciudad.