CCOO denuncia una actuación policial «desproporcionada» en las cocheras del Metro de Granada durante la huelga general

La jornada de huelga general en Granada continúa generando polémica por las actuaciones policiales durante las concentraciones y los piquetes informativos. A las denuncias realizadas por la parlamentaria andaluza de Adelante Andalucía, Inmaculada Manzano, y su compañero de formación Néstor Salvador, se suma ahora la de Elena Díaz Avilés, delegada sindical de Comisiones Obreras (CCOO), que asegura haber resultado herida durante la intervención policial en las cocheras del Metro de Granada.

La enfermera, afiliada a CCOO desde 1989, cuenta ya con un parte de lesiones por lo ocurrido. Según su relato, se encontraba participando en el piquete informativo desplegado en las instalaciones del Metro cuando los agentes de la Policía Nacional intervinieron contra los manifestantes.

Díaz sostiene que la Policía embistió contra ellos sin previo aviso y que acabó cayendo al suelo como consecuencia de un efecto dominó entre las personas que participaban en la concentración. Insiste en que el piquete mantenía una actitud pacífica y que su objetivo era permitir únicamente la salida de los convoyes correspondientes a los servicios mínimos establecidos durante la huelga.

CCOO denuncia la intervención policial en las cocheras del Metro de Granada

La delegada sindical considera que la actuación de los agentes fue especialmente violenta y asegura que no había motivos para emplear esa fuerza contra los participantes en el piquete. En sus declaraciones, Díaz ha llegado a vincular la intervención policial con un posible cambio de Gobierno en Andalucía y ha afirmado que, a su juicio, los agentes actuaron «para un futuro posible gobierno de PP y Vox».

Su denuncia se suma a las críticas trasladadas este miércoles por representantes de Adelante Andalucía, que también cuestionaron la proporcionalidad de las cargas policiales durante la jornada de huelga general.

Los dos detenidos por los altercados en la Alhambra quedan en libertad

Por otra parte, los dos detenidos por los incidentes registrados en la Alhambra durante la jornada de huelga general han quedado en libertad por decisión de la juez de guardia de Granada.

Ambos se han acogido a su derecho a no declarar, aunque continúan investigados por presuntos delitos de desórdenes públicos, atentado, lesiones y coacciones a agentes de policía.

Los altercados se produjeron a primera hora del miércoles, cuando varios piquetes se concentraron junto a las taquillas del monumento nazarí. La Policía Nacional intervino para facilitar el acceso a dos trabajadores que pretendían incorporarse a sus puestos de trabajo. Fue entonces cuando se produjeron enfrentamientos e intentos de agresión que obligaron a los agentes a realizar una carga policial.

La jornada de huelga general se saldó así en Granada con tres personas detenidas y con nuevas denuncias sobre la actuación de los cuerpos policiales, especialmente por parte de representantes sindicales y políticos que cuestionan la fuerza empleada durante algunas de las intervenciones.