Así será el gran simulacro de terremoto en Granada: tres escenarios, 200 efectivos y una alerta a los móviles

No será un terremoto real, pero durante unas horas Granada recreará cómo respondería ante uno de gran magnitud. La provincia acogerá este martes 10 de noviembre el mayor simulacro de emergencia por terremoto realizado a nivel nacional entre las distintas administraciones, una operación que permitirá comprobar si los protocolos funcionan y si los servicios de emergencia están preparados para actuar de forma coordinada ante una catástrofe.

El ejercicio, denominado Respuesta26, contará con alrededor de 200 efectivos y recreará las consecuencias de dos movimientos sísmicos, uno de magnitud 4,2 y otro de 6, en tres escenarios diferentes: el casco urbano de Santa Fe, una empresa de productos químicos de Atarfe y el embalse de Rules, en Vélez de Benaudalla.

El objetivo es comprobar la capacidad de respuesta de los operativos, la movilización de los recursos técnicos y las comunicaciones entre las distintas administraciones. Una prueba especialmente relevante después del enjambre sísmico que ha afectado a la Vega de Granada desde mediados de agosto.

Un mensaje ES-Alert llegará a los móviles de Santa Fe a las 10:07 horas

Uno de los momentos centrales del simulacro será el envío de una alerta de emergencia ES-Alert a los teléfonos móviles de los vecinos de Santa Fe. La Agencia de Emergencias de Andalucía tiene previsto emitirla a las 10:07 horas, una vez recreado el terremoto de magnitud 6.

El alcalde de Santa Fe, Juan Cobo, ha explicado en Onda Cero que el municipio lleva días preparando a la población para evitar situaciones de alarma. Se han celebrado charlas informativas y difundido avisos a través de las redes sociales municipales para advertir de que se trata únicamente de un ejercicio.

«Es un simulacro y no tienen que hacerle caso alguno, simplemente recibirlo», ha insistido el regidor, que considera importante comprobar que el sistema funciona y que los ciudadanos reciben correctamente este tipo de comunicaciones.

El mensaje que aparecerá en los dispositivos indicará expresamente que se trata de un simulacro de alerta de Protección Civil y reproducirá las instrucciones que se trasladarían a la población ante un terremoto real:

«Aviso por terremoto. Extreme la precaución, evite desplazamientos innecesarios. Evite ascensores, no use ningún tipo de llama. Siga las indicaciones de organismos oficiales».

Por tanto, quienes reciban la notificación no tendrán que hacer nada más que leerla. No será necesario llamar al 112 ni abandonar sus viviendas por este aviso.

Tres escenarios para recrear las consecuencias de un terremoto

El simulacro no se limitará a comprobar la respuesta ante el movimiento de tierra. También reproducirá algunas de las emergencias secundarias que podrían desencadenarse tras un terremoto de gran intensidad.

Santa Fe: el casco urbano será uno de los principales escenarios de intervención. Aquí se comprobará la respuesta de los servicios de emergencia y el funcionamiento de los sistemas de comunicación y alerta a la población.

Atarfe: el ejercicio se trasladará a una empresa de productos químicos, donde se recreará una situación de riesgo derivada de un posible accidente con sustancias peligrosas y sus consecuencias para la población.

Embalse de Rules: se simulará un deslizamiento de ladera que afectaría a la infraestructura hidráulica y podría provocar una gran onda de agua, con riesgo de superar la coronación de la presa y afectar a las poblaciones situadas aguas abajo.

En este último escenario se activarán los sistemas de alerta y las sirenas de aviso, por lo que los vecinos de Vélez de Benaudalla y Órgiva podrán escuchar su sonido durante la mañana. Los ayuntamientos ya han advertido de esta circunstancia para evitar posibles confusiones.

Además, se instalará un puesto de mando avanzado en las inmediaciones de la presa y se realizarán vuelos de drones para elaborar levantamientos cartográficos y simulaciones. También participarán equipos de búsqueda de personas con perros especializados y otros recursos de emergencia.

Así será el horario del simulacro de terremoto en Granada

La operación comenzará a primera hora de la mañana, con el despliegue de los distintos servicios de emergencia en los municipios afectados y sus alrededores.

Según ha explicado Juan Cobo en Onda Cero, el primer movimiento sísmico simulado, de magnitud 4,2, está previsto para las 9:00 horas. A partir de ahí se desarrollará la secuencia de actuaciones hasta llegar al segundo terremoto, de magnitud 6, previsto para las 10:00 horas.

Siete minutos después, a las 10:07 horas, se enviará el mensaje ES-Alert a los teléfonos móviles de Santa Fe.

El alcalde ha destacado que en el ejercicio participarán distintas administraciones públicas y que uno de los aspectos fundamentales será comprobar la capacidad para movilizar recursos técnicos y mantener las comunicaciones entre los operativos.

Cobo ha agradecido a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias que Santa Fe haya sido elegido como uno de los escenarios principales. No es una elección casual: el municipio fue epicentro del enjambre sísmico registrado en 2021 y cuenta con un plan municipal de actuación ante el riesgo sísmico actualizado.

Granada vuelve a poner a prueba su respuesta ante los terremotos

El simulacro Respuesta26 llega apenas diez días después de que la Junta de Andalucía desactivara la fase de preemergencia del Plan ante el Riesgo Sísmico en Andalucía en la provincia de Granada, tras constatar una reducción del número de terremotos y de la energía liberada durante la serie sísmica iniciada a mediados de agosto.

Aunque la actividad ha disminuido respecto a los momentos de mayor intensidad del verano, el enjambre sísmico continúa activo y algunos vecinos de la Vega granadina siguen percibiendo movimientos de tierra.

Este ejercicio será el quinto gran simulacro regional de emergencias organizado en Andalucía desde 2021. En noviembre del pasado año, Respuesta25 reunió a más de 20.000 personas y un millar de efectivos de 40 operativos diferentes para ensayar la respuesta ante un posible maremoto o tsunami.