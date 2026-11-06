Gilauto presenta en Granada los nuevos Škoda Epiq y Peaq: precios, autonomía y todas sus novedades

La movilidad eléctrica fue la gran protagonista de una noche en la que Gilauto sorprendió a Granada con una doble presentación. Clientes, amigos y representantes de la marca se dieron cita en el concesionario para conocer de primera mano dos de las grandes novedades de Škoda: el Epiq y el Peaq, dos vehículos que representan conceptos muy diferentes, pero comparten una misma apuesta por la electrificación.

El evento se alejó de las presentaciones convencionales. La oscuridad, el humo y las luces de neón dieron forma a una puesta en escena inmersiva, acompañada por música electrónica y una proyección audiovisual en la que la Alhambra se convirtió en protagonista, reinterpretada mediante juegos de color y creativas figuras de plastilina. Dos artistas caracterizados como mimos contemporáneos protagonizaron una coreografía de movimientos robóticos sincronizados con la música hasta descubrir, en el momento de mayor intensidad del espectáculo, el nuevo Škoda Epiq. Minutos después llegó el turno del nuevo modelo Peaq.

El Škoda Epiq: el nuevo SUV eléctrico que se fabricará en España

Uno de los grandes protagonistas de la velada fue el Škoda Epiq, un SUV urbano 100 % eléctrico que destaca por su diseño, tecnología y vocación de convertirse en una de las puertas de entrada a la movilidad eléctrica de la marca.

Carlos Avilés, asesor especialista en producto, fue el encargado de explicar las principales características de ambos vehículos. Del Epiq destacó especialmente su vinculación con la industria española: será el primer SUV 100 % eléctrico de Škoda fabricado en España, concretamente en la planta de Pamplona.

Škoda Epiq | Gilauto

El modelo estrena el lenguaje de diseño Modern Solid, con una imagen robusta y minimalista. Entre sus elementos más reconocibles figuran el frontal Tech-Deck Face, que integra los sensores de los sistemas de asistencia, una nueva firma lumínica LED en forma de T y la tipografía de Škoda sobre el capó.

En el apartado de autonomía, la versión equipada con batería de 55 kWh alcanza hasta 441 kilómetros de autonomía homologada WLTP, según los datos facilitados durante la presentación.

Škoda Peaq: el coche más grande de la historia de la marca

La segunda gran sorpresa de la noche fue el Škoda Peaq, un modelo que eleva la apuesta de la firma checa por la movilidad eléctrica familiar. Con casi 4,9 metros de longitud, se convierte en el vehículo más grande desarrollado hasta ahora por Škoda.

Škoda Peaq | Gilauto

Su principal argumento es el espacio. El nuevo Peaq ofrece configuraciones de hasta siete plazas y una capacidad de maletero que supera los 2.000 litros con los asientos abatidos. Una propuesta pensada para familias y conductores que buscan combinar amplitud, comodidad y tecnología en sus desplazamientos.

Javier Fernández, director de Postventa de Gilauto, puso el foco en las prestaciones de las baterías y la autonomía de los nuevos modelos. En el caso del Peaq, alcanza hasta 638 kilómetros de autonomía, mientras que ambos vehículos incorporan tecnología de carga bidireccional.

Precios del Škoda Epiq y Peaq: desde 18.500 euros

El Škoda Epiq parte de los 18.500 euros, mientras que el Škoda Peaq tiene un precio de salida de 41.900 euros. En este último caso, el precio incluye el cargador doméstico y su instalación.

Dos propuestas que buscan responder a perfiles diferentes: un SUV compacto y urbano para quienes quieren dar el salto a la movilidad eléctrica y un vehículo de grandes dimensiones para quienes priorizan el espacio, la autonomía y los viajes en familia.

Gilauto apuesta por acercar el coche eléctrico a los conductores granadinos

La presentación contó también con la intervención de Cristina Gil, gerente de Gilauto, que destacó el arraigo de Škoda en Granada y el compromiso del concesionario con la democratización de la movilidad eléctrica. El objetivo, según trasladó, es acercar esta tecnología a todo tipo de conductores con vehículos accesibles, versátiles y adaptados a las necesidades reales de los usuarios.

Cristina Gil gerente de Gilauto | Gilauto

Por su parte, Jonatan Pérez, gerente de Zona de Škoda España, repasó la evolución de la marca y destacó su consolidación como segunda marca más vendida en Europa. También incidió en el papel que desempeñarán los vehículos eléctricos e híbridos enchufables en el futuro del sector automovilístico y señaló a Granada como un mercado estratégico para continuar desarrollando esta gama electrificada.

Manuel Ocaña, primer propietario de un Škoda Epiq en Granada

La noche dejó también un momento especialmente emotivo. Gilauto entregó una placa conmemorativa a Manuel Ocaña, primer conductor y propietario de un Škoda Epiq en toda Granada, convirtiéndolo en uno de los protagonistas de una presentación que también sirvió para dar la bienvenida a los primeros usuarios de esta nueva generación de vehículos eléctricos.

Manuel Ocaña, primer conductor y propietario de un Škoda Epiq en toda Granada | Gilauto

Tras el acto oficial, los asistentes pudieron acercarse a los vehículos, conocer sus detalles y descubrir de primera mano las novedades de ambos modelos. La velada terminó con un aperitivo y una sesión de música electrónica que prolongó el ambiente festivo de una presentación con la que Gilauto sitúa a Granada en el escaparate de la nueva movilidad eléctrica de Škoda.