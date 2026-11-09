Granada se prepara para una huelga general a dos días del inicio de la campaña electoral del 29N

Granada afronta este miércoles una jornada de movilización sindical en plena precampaña de las elecciones autonómicas del 29 de noviembre. La convocatoria de huelga general, que se celebra apenas dos días antes del inicio oficial de la campaña electoral, llega en un contexto de creciente malestar por el encarecimiento del coste de la vida y las dificultades económicas de buena parte de la población.

En Granada, seis organizaciones sindicales y estudiantiles han dado a conocer este lunes las razones que les han llevado a secundar el paro. Sus reivindicaciones se centran en tres grandes cuestiones: el acceso a la vivienda, la mejora de los salarios y la defensa de los servicios públicos.

Desde las organizaciones convocantes denuncian que el precio de los alquileres está expulsando a los vecinos de sus barrios y dificultando especialmente la emancipación de los jóvenes. Por ello, reclaman medidas para frenar la especulación inmobiliaria, facilitar el acceso a una vivienda digna y mejorar las condiciones salariales de los trabajadores.

Los sindicatos defienden una huelga alejada de intereses electorales

La convocatoria coincide con la recta final de la precampaña electoral y ha generado también un debate sobre su oportunidad política. En el ámbito nacional, la huelga cuenta incluso con el respaldo del Gobierno. Sin embargo, desde las organizaciones convocantes insisten en desvincular la movilización de cualquier estrategia partidista.

En este sentido, Luis Cotarelo, portavoz de CGT, ha defendido que la huelga responde a reivindicaciones sociales y laborales y que se aleja de cualquier interés electoral.

Manifestación en Granada a las 17:30 horas desde los Jardines del Triunfo

La principal movilización prevista en la capital granadina será una manifestación este miércoles a las 17:30 horas, que partirá desde los Jardines del Triunfo.

La protesta pretende trasladar a las calles las reivindicaciones de las organizaciones convocantes y visibilizar problemas como la dificultad para acceder a una vivienda, la pérdida de poder adquisitivo y el deterioro de los servicios públicos.