La capital cordobesa se prepara para vivir una de las citas culinarias más consolidadas de su calendario de otoño. Del 20 de noviembre al 4 de diciembre, el restaurante Puerta Sevilla, perteneciente a Grupo Rosales, celebra la octava edición de sus tradicionales Jornadas Micológicas, una iniciativa nacida en 2015 que supone la antesala gastronómica ideal ante la llegada de las fechas navideñas.

En esta entrega de 2026, la propuesta gastronómica del establecimiento refleja una evolución orientada hacia nuevas técnicas y combinaciones. En palabras de Alberto Rosales, director gerente de Grupo Rosales, las jornadas plasman la seña de identidad del restaurante de apostar por las materias primas estacionales e incorporar un giro de innovación, manteniendo intacta la esencia y el respeto por la cocina cordobesa.

La carta creada para la ocasión destaca por la armonía entre las distintas variedades micológicas, los productos del mar, los ibéricos y las referencias vinícolas de la zona. Entre las elaboraciones del menú figuran los níscalos en salsa verde con almejas y fino de Montilla-Moriles, los boletus confitados y asados con huevo poché y papada ibérica, las croquetas cremosas de setas de temporada y los rebozuelos salteados con vieiras y beurre blanc. Con esta programación especial, la restauración cordobesa reafirma su dinamismo a través del producto de cercanía.