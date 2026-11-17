La Federación Comercio Córdoba, en colaboración con el Ayuntamiento de Córdoba, organiza el próximo martes 24 de noviembre la segunda jornada de COMERCIO 360 – Retos y oportunidades del comercio urbano, articulada este año bajo el lema "Turismo, cultura y comercio: una alianza estratégica".

El foro, que se celebrará en el Centro de Recepción de Visitantes de Córdoba, reunirá a expertos de primer nivel para debatir sobre cómo aprovechar el potencial turístico y cultural de los municipios, impulsar el comercio de proximidad y optimizar la experiencia de los visitantes.

La ponencia principal correrá a cargo de Guy Bigwood, CEO de Global Destination Sustainability Movement, quien analizará modelos y experiencias internacionales de éxito que conectan la sostenibilidad turística con el comercio de barrio.

Posteriormente, el periodista de Onda Cero, Carles Lamelo, presentará y moderará una mesa de debate en la que intervendrán el economista y catedrático Santiago Niño Becerra, el presidente de Barcelona Oberta Gabriel Jené, y el empresario y expresidente de El Corte Inglés Dimas Gimeno.

El valor del turismo en el territorio

Desde Comercio Córdoba enfatizan que el éxito turístico no debe medirse únicamente por el número de visitantes, sino por la riqueza y las oportunidades que genera en el territorio. En este sentido, la entidad organizadora reivindicará la inclusión real del comercio en la oferta turística global y su presencia activa en las mesas de planificación y desarrollo estratégico de las ciudades.

Inscripciones y horario

La cita comenzará a las 10:00 horas. La asistencia es gratuita previa inscripción, la cual puede completarse a través del formulario habilitado por la organización.