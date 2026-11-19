El alcalde de Chiclana, José María Román, acompañado de los tenientes de alcalde, Ana González, Mª Ángeles Martínez Rico y José Vera, mantuvo una reunión con más de 300 vecinos de Pago de Humo para informar sobre el proyecto de transformación de la carretera hasta la Venta Blas y de los costes que supondrán la instalación de los servicios básicos de agua, alcantarillado y pluviales en esta zona del municipio.

En este sentido, el Ayuntamiento de Chiclana había encargado a la empresa Técnicos Gades un proyecto para cuantificar las viviendas existentes en Pago del Humo y los costes de las obras, en la que se identifica en esta zona un total de 1.789 viviendas de más de 35 metros cuadrados y un coste global de 23.796.315,57 euros para la instalación de todas las infraestructuras necesarias, lo que supone una media por vivienda de 13.301,46 euros, que podría pagarse durante diez años a razón de 110,85 euros al mes.

“Fue la reunión con mayor número de personas que hemos tenido nunca en Pago del Humo, donde expusimos los paneles y entregamos a los asistentes carpetas con toda la información, que también está volcada en la página web del Ayuntamiento”, ha indicado el alcalde, quien ha recalcado que, “ante las publicaciones en redes sociales diciendo que eso iba a costar más de 30.000 euros, no quedaba otra que dar la información veraz, con el proyecto de ejecución para resolver los temas de agua potable, fecales y pluviales”. “Así, el proyecto habla de una repercusión media de 13.301 euros por vivienda, que será mayor para aquellas con mayor número de metros cuadrados y, por tanto, mayor valor catastral, y menor para las que pequeñas, tal y como dice la LISTA”, ha aclarado.

Asimismo, el regidor chiclanero ha incidido en que “los costes son bastante asequibles, teniendo en cuenta que vaciar una poza puede costar entre 80 y 100 euros y que comprar agua embotellada supone entre 20 y 30 euros al mes”. “Además, al tramitar el AFO, aquellas parcelas que cuenta con varias subparcelas en pro indiviso, cada propietario podrá tener la referencia catastral de cada una de estas subparcelas y sus propios contadores, sin olvidar el incremento del valor de las mismas”, ha indicado.

“Nos fuimos muy satisfechos de la reunión y muy animados porque vimos muchos aplausos y ganas de ponerse manos a la obra para llevar a cabo esta iniciativa”, ha comentado José María Román, quien ha destacado que “tenemos el proyecto de ejecución de agua, alcantarillado y pluviales y ahora sacaremos un pliego de condiciones para adjudicar el plan especial en este ámbito, así como en otros como El Marquesado”. “Y, una vez terminado el plan especial, podremos licitar las obras a ejecutar”, ha explicado el regidor chiclanero, quien ha agradecido el respaldo de los vecinos asistentes a la reunión “porque no es fácil montar un expediente de esta envergadura”.

Finalmente, el alcalde ha resaltado que, “si vamos con la verdad por delante y con datos, la gente capta las cosas y nos da su confianza para poner en marcha este proyecto”. “Así, tras El Marquesado y Pago del Humo, continuaremos celebrando nuevas asambleas en otras zonas del diseminado”, ha concluido.