La cabeza de lista de Vox al Congreso de los Diputados por la provincia de Cádiz, Blanca Armario, ha defendido la salida de España de los inmigrantes que hayan accedido al país de manera irregular, incluso cuando estén trabajando y se encuentren en proceso de regularización. En una entrevista en Más de Uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez, la candidata ha situado la inmigración entre los factores que, a su juicio, explican el encarecimiento de la vivienda y la presión sobre los servicios públicos. Preguntada expresamente por la situación de personas extranjeras que trabajan en sectores como la agricultura, Armario ha mantenido su posición: «Si han entrado de forma ilegal, se tienen que marchar». La candidata ha defendido así la política de «remigración» contemplada en el programa electoral de Vox, aunque ha asegurado que su formación considera bienvenidas a las personas extranjeras que accedan legalmente al país, trabajen y respeten las leyes.

La vivienda ha ocupado buena parte de la conversación, dentro de la ronda de entrevistas que Onda Cero Cádiz está realizando a los principales candidatos al Congreso ante las elecciones generales del 29 de noviembre. Armario ha considerado inasumible que algunas familias gaditanas tengan que destinar entre el 80% y el 90% de sus ingresos al alquiler, pero ha rechazado que la intervención de los precios sea la principal solución. Vox apuesta por ampliar el suelo disponible para construir, aumentar la oferta residencial y reducir la fiscalidad vinculada a la compra de vivienda, especialmente para quienes adquieren su primer inmueble. Entre las propuestas que ha mencionado figuran la aplicación de un IVA del 0% a la primera vivienda nueva y la reducción de otros impuestos. También ha criticado la Ley de Vivienda de 2023 y las medidas de protección de los inquilinos aprobadas por el Gobierno, al considerar que generan inseguridad jurídica entre los propietarios y reducen la oferta de alquiler. Estas afirmaciones forman parte de su valoración política sobre el funcionamiento del mercado inmobiliario.

Durante la entrevista, Armario ha relacionado la presión sobre el mercado residencial con el crecimiento de la población inmigrante y ha reclamado un mayor control de las fronteras. La candidata ha sostenido que España necesita acompasar la oferta de vivienda al crecimiento demográfico, al tiempo que ha defendido dar prioridad a los ciudadanos españoles en determinadas políticas de acceso a recursos públicos. No obstante, la evolución del mercado de la vivienda responde a distintos factores, entre ellos el crecimiento de los hogares, las restricciones a la construcción, la demanda residencial y las dificultades para aumentar la oferta. La legislación española de extranjería, por su parte, contempla procedimientos individualizados y garantías legales para las expulsiones, además de distintas vías de autorización de residencia por circunstancias excepcionales, como el arraigo sociolaboral.

En materia de infraestructuras, la candidata de Vox ha denunciado lo que considera un abandono histórico de la provincia de Cádiz por parte de los sucesivos gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista. Ha reclamado mejoras en la conexión ferroviaria Algeciras-Bobadilla, la llegada de la alta velocidad a Cádiz y avances en proyectos viarios como la conexión Arcos-Antequera y las principales carreteras del Campo de Gibraltar. Armario también ha situado la lucha contra el narcotráfico entre las prioridades para la provincia, criticando la gestión del Ministerio del Interior y reclamando más recursos para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En este ámbito, ha vinculado las dificultades de seguridad con la falta de oportunidades laborales de los jóvenes y ha defendido recuperar actividad industrial para favorecer su permanencia en la provincia.

En la recta final de la campaña electoral, Blanca Armario ha reiterado el objetivo de Vox de propiciar un cambio de Gobierno tras el 29 de noviembre y ha cuestionado tanto la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez como las políticas desarrolladas anteriormente por el Partido Popular. La candidata, natural de Arcos de la Frontera, ha defendido un modelo basado en la reducción de impuestos, el control migratorio, el incremento de la construcción residencial y la recuperación de actividad económica. También ha abogado por facilitar el regreso de los jóvenes gaditanos que han tenido que marcharse por falta de oportunidades laborales, mediante políticas que favorezcan el empleo, el acceso a la vivienda y la formación de nuevas familias.