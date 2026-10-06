Presentación del libro 'Segunda Fila. Una historia particular de la canción en Chirivel'

Cuando la investigación rigurosa y el amor por la tierra caminan de la mano

El pueblo de Chirivel cuenta con un investigador excepcional, Modesto García Jiménez, profundamente enraizado en sus gentes, en su condición de investigador, ojeador del territorio y sus gentes y actor del desarrollo social y cultural. Ahora nos delita con un libro esencial para entender y conocer la música y sus intérpretes dentro y fuera de la su localidad natal.

Desde un arranque local, es capaz de trascender el territorio y las cronologías para ofrecernos un auténtico tratado de la música y las canciones, de los intérpretes y los bailarines de la segunda mitad del siglo XX: la canción romántica y la tradicional, los ritmos cubanos e hispanos, las rancheras y la canción española, las influencias del rock y el pop, los aires vintage y los modernos… todo lo que sueña y se escucha tiene cabida en esta obra densa, rigurosa y muy pegada al sentimiento de sus intérpretes.

En opinión del autor, la obra, titulada “Segunda fila”, “...está inspirada en todas esas personas que, indistintamente del sitio en que hayan nacido, del tipo de educación recibida y de los medios que hayan dispuesto para hacerle frente a la vida, han sabido valorar la música, no solo como ejercicio artístico, creativo y estético, sino que más allá han sabido entender la dimensión social de su ejercicio”.

Modesto García Jiménez (Chirivel, 1956), perspicaz y provocador, reivindica la tradición, dándole la vuelta y apuntando a elementos y acontecimientos marcados por experiencias emocionales y recuerdos. Antropólogo interesado por la percepción social del patrimonio. Siempre cerca de la Cuadrilla de Ánimas, confiesa estar muy orgulloso de haber participado activamente en la refundación de la Cuadrilla a mediados de los ’70. Ha hecho numerosas incursiones en el campo de la música de tradición oral en forma de artículos para varias revistas especializadas, así como de otros temas de contenido antropológico, a los que indefectiblemente da un toque muy personal. Su vida profesional se ha repartido entre las Universidades de Málaga y la UCAM. Su currículum como autor es bien denso: Música de tradición oral: XXV años de los encuentros de Cuadrillas de Ánimas de los Vélez (IEA, 2008), Patrimonio musical de tradición oral (Hércules, 2014), Dominios de la aventura humana (UCAM, 2018); colaboración en la Enciclopedia Electrónica de Andalucía (Pabellón de Andalucía, Expo 92), Música de tradición oral (Junta de Andalucía, 1995).

Se trata de “una obra elaborada con el método y la exigencia del investigador, pero también con la sensibilidad de quien siente como propio el patrimonio que estudia. El autor nos invita a recorrer la evolución de la música en el municipio, descubriendo cómo los distintos estilos, influencias y tradiciones han acompañado la vida cotidiana de sus habitantes. La música aparece aquí no solo como una manifestación artística, sino también como un elemento esencial de la convivencia, de las celebraciones, de la transmisión de valores y de la construcción de una identidad compartida”. La obra se ilustra con decenas de imágenes generosamente comentadas, que, más allá de su calidad, identifican a personas, escenarios y acontecimientos de la vida musical y festivalera de Chirivel.

El viernes 9 de octubre, en el Centro Cultural El Lavadero, a las 19,30 h se va a celebrar en Chirivel un acto cultural muy especial: la presentación del nuevo libro: "SEGUNDA FILA. Una historia particular de la canción en Chirivel", escrito por el conocido y querido paisano Modesto García Jiménez y con la colaboración de decenas de vecinos. En su patrocinio han participado CRISARA, D-SASTRE, AYUNTAMIENTO DE CHIRIVEL, MUSEO COMARCAL MIGUEL GUIRAO Y EL CENTRO DE ESTUDIOS VELEZANOS (Ayuntamiento de Vélez Rubio). Se podrá escuchar al autor y a la banda de música local, habrá saludos, charlas, el libro a un precio especialmente rebajado y brindis con un vaso de cuerva festejando la amistad y la vida.