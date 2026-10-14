El Infoca y los Bomberos del Levante, Medalla de Oro de la Provincia de Almería

La Diputación de Almería entregará sus Medallas de la Provincia 2026 el próximo 15 de noviembre en Vélez Rubio. El Espacio Escénico Municipal Cine Teatro Óvalo de la localidad velezana se convertirá en escenario para acoger este acto concebido para reconocer el trabajo de las personas y entidades que, con su esfuerzo, dedicación y talento, impulsan el desarrollo y prosperidad de la provincia de Almería.

El presidente de la Diputación, José Antonio García Alcaina, propondrá al próximo Pleno los candidatos a Medallas de la Provincia de este año con las que se distingue, a través de cinco categorías diferentes, la labor que los homenajeados realizan en favor del crecimiento y la calidad de vida en los 103 municipios:

Medalla de Oro de la Provincia: Agencia de Emergencias de Andalucía - Infoca y Bomberos del Levante

Medalla de la Cultura: Antonio Serrano

Medalla de lo Social: Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía, AEMA

Medalla de la Agricultura: CASI

Medalla del Deporte: El Ejido Fútsal

En este sentido, García Alcaina ha destacado el significado que tiene para la Diputación la entrega de sus Medallas: “es un acto en el que los almerienses nos unimos para celebrar nuestra identidad compartida. A través del ejemplo, el talento y el trabajo incansable de los premiados, se pone de manifiesto la pasión que sentimos por nuestra tierra. Estos galardones son, en esencia, el máximo exponente del sentir almeriense y un escaparate de la excelencia que nos define como provincia”.

En cuanto a las personas y entidades que serán distinguidas este año, García Alcaina ha puesto en valor que “todos comparten un nexo común: son embajadores excepcionales de nuestra idiosincrasia y forma de ser. Desde sus diferentes sectores, proyectan al mundo la imagen de una Almería próspera, solidaria y rebosante de oportunidades”. Asimismo, el presidente ha asegurado que los galardonados “encarnan a la perfección los valores de nuestra sociedad y se erigen como un auténtico referente inspirador para el resto de los almerienses”.

En esta línea, el presidente ha tenido unas palabras especiales dirigidas a las personas que recibirán la Medalla de Oro del Día de la Provincia porque, como ha señalado, “representan la entrega absoluta a la sociedad y a la vocación de servicio público, anteponiendo la salud y seguridad de los demás a la suya propia. Son héroes anónimos que serían capaces de entregar su vida si una situación de riesgo lo requiere”.

Asimismo, ha añadido que “la actuación de la Agencia de Emergencias de Andalucía - Infoca y de los Bomberos del Levante durante el trágico y devastador incendio originado en Los Gallados este verano fue ejemplar. Su fuerza, capacidad de trabajo, coordinación y saber estar en los momentos más difíciles, luchando en tiempo récord contra un fuego incontrolable, nos deben hacer sentir orgullosos y darnos cuenta de la enorme suerte que tenemos al contar con ellos, siempre preparados a actuar en todo momento ante cualquier emergencia que se presente”.

Medalla de Oro de la Provincia: Agencia de Emergencias de Andalucía - Infoca y Bomberos del Levante

La Agencia de Emergencias de Andalucía - Infoca y los Bomberos del Levante se caracterizan por una vocación de servicio público inquebrantable, velando continuamente por la seguridad y bienestar de las personas, sus bienes y el extenso patrimonio natural de la provincia ante cualquier emergencia que surja, sea cual sea su naturaleza o riesgo. Se convierten en uno de los pilares más sólidos de la seguridad y el auxilio a los almerienses, de forma especial en los municipios más pequeños y que cuentan con menos recursos.

Este año, su aportación ha sido especialmente heroica y determinante frente al grave incendio de Los Gallardos y que también afectó a los municipios de Bédar, Lubrín y Antas y que dejó la trágica cifra de 14 personas fallecidas. La rapidez en su respuesta, valentía, compromiso, eficaz estrategia de despliegue, junto a una precisa coordinación en condiciones adversas, permitió controlar las llamas evitando una catástrofe aún mayor.

Con la Medalla de Oro del Día de la Provincia, se reconoce el trabajo que desplegaron en esos días inciertos, así como la entrega y sacrificio de unos profesionales que arriesgan su vida para proteger la de los demás. Su profesionalidad, dedicación y capacidad de trabajo constituyen un motivo de orgullo, seguridad y tranquilidad para todos los almerienses.

Medalla de la Cultura: Antonio Serrano

Antonio Serrano es una figura imprescindible para comprender la riqueza escénica y cultural de la provincia de Almería. Profesor, investigador y doctor, su mayor legado es haber fundado y dirigido durante casi 30 años las prestigiosas Jornadas de Teatro del Siglo de Oro de Almería. Este extraordinario proyecto de divulgación literaria posicionó a la provincia como un referente nacional indiscutible y fue merecedor del Premio Max de Teatro, los máximos galardones de esta disciplina en España, en 2013.

Más allá de su brillante labor de investigación en torno al teatro del Siglo de Oro, Serrano ha demostrado ser un creador y gestor cultural incansable. A lo largo de su carrera ha dirigido el Aula de Teatro de la Universidad de Almería, ha coordinado grandes montajes escénicos, ha sido comisario de exposiciones y cuenta con una destacada faceta como dramaturgo, con obras estrenadas como ‘La banda de Lázaro’ o ‘Coplas de Buen Amor’. La Medalla de la Cultura del Día de la Provincia es un reconocimiento a toda una vida dedicada a la docencia y a la pasión por las artes escénicas con acento almeriense.

Medalla de lo Social: Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía, AEMA

La Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía (AEMA) se convierte en el alma y la voz de uno de los sectores productivos más importantes en toda la historia de la provincia de Almería del que se erige en líder autonómico y nacional indiscutible en producción, exportación y tecnificación: la piedra natural. En 2027 esta organización celebrará su 50 aniversario, un tiempo en el que ha demostrado ser mucho más que una asociación empresarial, sino que ha actuado como un eje clave para la vertebración del territorio, fijar la población y la creación de riqueza y empleo en todo el Almanzora y el resto de la provincia.

AEMA ha logrado fusionar a diferentes generaciones de familias, artesanos y empresarios que, desde el esfuerzo y la entrega, han convertido la piedra de las entrañas de la tierra en un referente de reconocimiento global. Esta Medalla de lo Social es un merecido aplauso a su impacto en la comarca y la provincia; un homenaje a cómo la unión de todo un sector ha garantizado la prosperidad y ha llevado y lleva con enorme orgullo el nombre de Almería, y de la rica y genuina ‘cultura del mármol’ con su lenguaje y costumbres autóctonas, a los cinco continentes.

Medalla de la Agricultura: CASI

La Cooperativa Agrícola San Isidro, CASI, es uno de los principales embajadores del campo almeriense y de la agricultura provincial en todo el mundo. Con sus ocho décadas de intensa historia, se han posicionado como la mayor cooperativa productora y comercializadora de tomate de toda Europa, convirtiendo a la provincia de Almería en la capital mundial de este producto. Su trayectoria y evolución es el fiel reflejo del éxito del campo almeriense, a veces mal llamado ‘milagro almeriense’ porque detrás de este éxito solo hay una historia forjada a base de esfuerzo, sacrificio y amor por la tierra, con el trabajo diario de miles de familias y socios que apuestan por la máxima innovación, calidad y sostenibilidad.

Con la Medalla de la Agricultura de este año, la provincia rinde un merecidísimo homenaje a esa cadena humana de agricultores y trabajadores que, campaña tras campaña, han conseguido que el sabor y la excelencia del tomate de Almería conquisten los mercados más exigentes y que fuera de las fronteras de la provincia se refieran a nuestra tierra como la huerta de Europa y sinónimo de máxima excelencia. Esta Medalla reconoce a CASI no solo como un motor económico y social vital para los 103 municipios, sino como un emblema absoluto del carácter emprendedor con el que el agro almeriense exporta su identidad e idiosincrasia al resto del mundo.

Medalla del Deporte: Club Deportivo El Ejido Futsal

El histórico ascenso a la máxima categoría del fútbol sala nacional del Clud Deportivo El Ejido Futsal la pasada temporada ha sellado una de las páginas más emocionantes y brillantes de la historia reciente del deporte provincial de máximo nivel. Un club cuya trayectoria ha estado marcada por la perseverancia, el talento y un espíritu de superación que queda reflejado en cada partido. Han conseguido llevar el nombre de El Ejido y la provincia de Almería a la cumbre del fútbol sala, donde ahora se codean con los clubes más grandes de la historia de este deporte.

La Medalla del Deporte de esta edición se interpreta como el aplauso unánime de toda la provincia a una plantilla, un cuerpo técnico, una directiva y una afición que han conquistado la meta más alta a la que aspiraban trabajando en equipo. Se convierten en una fuente de inspiración para todos los almerienses al mostrar que con dedicación y mucho esfuerzo cualquier sueño se puede hacer realidad. Es también una Medalla que va más allá del triunfo deportivo y que reconoce los valores que el club transmite a la sociedad, donde sobresalen el compañerismo, la solidaridad y el juego limpio.