La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas por su presunta participación en el suministro de gasolina a dos embarcaciones, también intervenidas, en la playa de Balerma, en el término municipal de El Ejido (Almería). La actuación permitió además la incautación de dos motores fueraborda y 20 garrafas, que contenían en conjunto unos 500 litros de gasolina, según ha explicado la Comandancia en una nota.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 11 de noviembre, cuando los agentes identificaron las embarcaciones en el marco de los servicios de vigilancia del litoral y detectaron a cuatro personas que presuntamente participaban en su abastecimiento.

Esta actuación se enmarca en los dispositivos contra el 'petaqueo', una actividad de apoyo logístico que consiste en almacenar, transportar y suministrar combustible a embarcaciones utilizadas por organizaciones criminales.

En lo que va de año, la Guardia Civil de Almería ha intervenido un total de 150.100 litros de combustible, 36 embarcaciones, 20 vehículos y 61 personas investigadas o detenidas relacionadas con esta actividad.

En este sentido, desde el instituto armado se ha solicitado la colaboración ciudadana para la detección de estas actividades, por lo que pide que si se observa un posible acopio de garrafas o un abastecimiento irregular de embarcaciones, se contacte con el teléfono 062, la www.guardiacivil.es o la aplicación Alertcops, incluso de forma anónima.