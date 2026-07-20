Así son las islas de reciclaje instaladas en las playas de Almería capital

El Ayuntamiento de Almería ha puesto en marcha la instalación de 120 islas de reciclaje en las playas urbanas del municipio, una medida con la que pretender reforzar su apuesta por la sostenibilidad y la protección del litoral en plena temporada alta.

El concejal de Sostenibilidad Medioambiental y Energética, Antonio Urdiales, ha presentado esta actuación en la playa de El Zapillo, destacando que el objetivo es ampliar la capacidad de recogida de residuos y facilitar su correcta separación en uno de los periodos de mayor afluencia de usuarios.

Estas nuevas islas cuentan con papeleras diferenciadas para envases y fracción resto, lo que permitirá a los bañistas separar de forma más sencilla los residuos más habituales en el entorno de playa, especialmente los envases ligeros. Su distribución a lo largo de todo el litoral urbano garantiza la cercanía de puntos de reciclaje, contribuyendo a mejorar la limpieza y conservación de estos espacios.

Urdiales ha subrayado que la iniciativa busca hacer del reciclaje un gesto accesible para todos. Según ha explicado, la elevada generación de residuos durante el verano hace necesario reforzar las infraestructuras existentes para mantener las playas en óptimas condiciones.

Además, el proyecto tendrá continuidad en los próximos años. El responsable municipal ha adelantado que la intención es evolucionar hacia islas más completas, incorporando nuevos contenedores que permitan ampliar la separación de residuos y aumentar la eficiencia del sistema.