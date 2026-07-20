Álex Baena, nombrado 'Hijo Predilecto de Roquetas' tras ganar el Campeonato del Mundo

Álex Baena nombrado Hijo Predilecto de Roquetas de Mar y dará su nombre a los cinco campos de fútbol que se van a construir entre la Urbanización y Las Marinas

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Roquetas de Mar ha aprobado nombrar hijo predilecto de la localidad al roquetero y flamante campeón del mundo de fútbol, Alex Baena. El inicio del expediente, tan solo doce horas después de la final de la Copa del Mundo en la que España se proclamaba campeona, es para el alcalde de Roquetas, Gabriel Amat, “un enorme orgullo”.

El nombramiento, como otros que se han producido en la ciudad, “lleva consigo poner el nombre del homenajeado a una calle o una plaza. Nosotros lo que hemos decidido es que los cinco campos de fútbol que vamos a hacer, -estamos en el proceso de documentación- entre la Urbanización y las Marinas lleven el nombre del campeón del mundo”.

Amat destacaba el trabajo que el futbolista roquetero de la selección española. El primer edil recordó que ya fue reconocido por el Consistorio con el Escudo de Oro de la ciudad, que en su momento también recogió el jefe de los Servicios Médicos de la selección, Claudio Vázquez Colomo. “nacido trambien en nuestro pueblo”

La concesión de hijo predilecto de Roquetas tendrá lugar en el acto oficial, en el que el Ayuntamiento ya trabaja. “La fecha va a depender de cuando Alex Baena pueda estar con nosotros. Lo que pretendemos es que sea lo antes posible”. El alcalde reiteró el orgullo que siente tanto el Ayuntamiento, como todos los vecinos, de tener dos “roqueteros de pro, cada uno en lo suyo: El médico, en su labor de cuidar la salud de la selección y Alex Baena, que ha hecho un campeonato excelso, rindiendo a un nivel muy alto”.

La bandera de Roquetas por el mundo

El interior izquierda lleva allá por donde va el nombre de su pueblo, hasta el extremo de que al terminar el partido, en el que España sumó su segunda estrella mundialista, se anudó en su cuerpo la bandera de Roquetas de Mar, con la que subió al podium en el que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump; el presidente de la FIFA Gianni Infantino; la presidenta de México, Claudia Sheimbaum; el primer ministro de Canadá, Mark Carney y el Rey de España, Felipe VI con su familia, entre otros, participaron en la ceremonia de entrega de medallas y en el acto cumbre de recibir la copa de campeones y elevarla al cielo de Nueva York, en una noche memorable para España.

Lo destaca la prensa internacional, Álex Baena es el primer futbolista que eslabona tres títulos consecutivos: Eurocopa y Juegos Olímpicos en 2024 y Mundial de la Fifa en 2026.