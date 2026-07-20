A ver magia con AbelMagia

Abelmagia lleva a Roquetas con tres espectáculos en 'A pie de calle'

Abel Marín Bernabeu, 1995. Región de Murcia. Iniciado en la Magia con 7 años, con un libro que llegó a sus manos titulado: “Magia para niños” de Fay Presto.Desde ese mismo día se le abrieron los ojos y quedó fascinado y definitivamente ligado al maravilloso mundo de la Magia.

Abel, empezó a aprender más y más. Parte de ese aprendizaje lo adquirió en Madrid, en la Gran Escuela de magia de Ana Tamariz, hija de Juan Tamariz, uno de los mejores magos y maestros del panorama nacional e internacional. Sus primeras funciones de magia las realizó con un público de confianza, muy cercano y totalmente consagrado: su familia y amigos. En sus fiestas privadas, celebraciones de cumpleaños, etc… el apoyo y el aliento recibido, fue primordial para ilusionarse aun más. Con solo 9 años presentó su primer espectáculo más esmerado y cuidado, ante familiares y amigos que asistieron a su propia comunión.

Actualmente, el mago Abel es considerado un referente de la magia con humor en España. Con más de 2700 actuaciones en escenarios, teatros y auditorios de toda la Región de Murcia y otras comunidades, demuestra su gran experiencia y buen hacer. Su talento ha sido reconocido con el Premio Región de Murcia Joven 2.0.

Con tan solo 12 años, participó en el Festival Internacional Hocus Pocus, regresando como invitado en 2023 con un show unipersonal en el Teatro Isabel la Católica.

Además de sus actuaciones, el mago Abel es un reconocido director artístico y organizador de eventos de magia. Dirige el Festival de Magia Solidaria CAES en Torre Pacheco por más de diez años y es el creador del exitoso Festival Internacional: "CARTAGENA ES MAGIA". Su versatilidad y creatividad lo han llevado a asesorar a compañías de teatro en efectos mágicos, consolidándose como un ilusionista y showman camaleónico.

https://apiedecalle.org/