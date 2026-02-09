Almería permitirá ampliar el horario de bares y restaurantes en fiestas y eventos hasta 2027

El Ayuntamiento de Almería permitirá ampliar el horario de cierre de los establecimientos hosteleros de la capital en determinadas fechas del calendario festivo. La alcaldesa, María del Mar Vázquez, ha firmado un bando municipal que autoriza a bares, pubs y restaurantes a cerrar una hora más tarde de lo habitual, ampliación que será de dos horas en el caso de la noche de Fin de Año.

Esta medida estará vigente hasta el final de las fiestas navideñas de 2027 y comenzará a aplicarse con motivo del Carnaval, concretamente durante los fines de semana del 14, 15, 20 y 21 de febrero, cuando los locales podrán prolongar su actividad.

El documento municipal recoge la potestad del Ayuntamiento para modificar de forma puntual y excepcional los horarios generales de cierre, con un máximo de dos horas adicionales, coincidiendo con celebraciones locales, Semana Santa, Navidad u otros acontecimientos de especial relevancia.

Además del Carnaval, la ampliación horaria se extenderá a los ocho días de la Semana Santa, entre el 29 de marzo y el 5 de abril; a las Cruces de Mayo, en seis jornadas concretas —24, 25, 26 y 30 de abril, así como el 1 y 2 de mayo—; y a las festividades de San Juan y la Virgen del Mar, los días 24 de junio y 29 de agosto, respectivamente.

El bando también incluye la semana completa de la Feria de Almería, del 22 al 28 de agosto, la celebración de la Noche en Negro el 31 de octubre y un total de quince días durante el periodo navideño a partir del 22 de diciembre. En el caso de Nochevieja, los establecimientos podrán permanecer abiertos dos horas más de lo habitual.

La ampliación del horario solo será aplicable a los negocios ubicados dentro del término municipal de Almería que cuenten con licencia de hostelería en vigor, entre los que se incluyen bares, cafeterías, restaurantes, bares musicales y pubs, siempre que se respeten las condiciones establecidas en su autorización original.