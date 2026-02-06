SUCESOS

Fallece un trabajador tras caer desde el techo de una nave industrial en Viator

El operario, de 33 años, perdió la vida tras precipitarse desde varios metros de altura en el Polígono La Juaida por causas que se investigan

Onda Cero Almería

Almería |

Mapa del lugar en el que se ha producido el accidente
Mapa del lugar en el que se ha producido el accidente | Europa Press

Un hombre de 33 años ha perdido la vida este viernes tras sufrir una caída desde altura mientras realizaba trabajos en la cubierta de una nave industrial situada en el Polígono La Juaida, en el término municipal de Viator (Almería).

Según ha informado el servicio de emergencias 112 Andalucía, el aviso se recibió alrededor de las 8:45 horas, alertando de la caída de un operario en la calle Río Adra, por circunstancias que todavía están siendo objeto de investigación.

Tras la llamada, se activó un amplio dispositivo en el que participaron servicios sanitarios, efectivos del Consorcio de Bomberos del Poniente, Guardia Civil, así como personal de Inspección de Trabajo y del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Andalucía.

A su llegada al lugar, los sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento del trabajador, que presentaba un grave traumatismo craneoencefálico. Debido a la gravedad de las lesiones, no fue posible su traslado a un centro hospitalario.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer