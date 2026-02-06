Fallece un trabajador tras caer desde el techo de una nave industrial en Viator

Un hombre de 33 años ha perdido la vida este viernes tras sufrir una caída desde altura mientras realizaba trabajos en la cubierta de una nave industrial situada en el Polígono La Juaida, en el término municipal de Viator (Almería).

Según ha informado el servicio de emergencias 112 Andalucía, el aviso se recibió alrededor de las 8:45 horas, alertando de la caída de un operario en la calle Río Adra, por circunstancias que todavía están siendo objeto de investigación.

Tras la llamada, se activó un amplio dispositivo en el que participaron servicios sanitarios, efectivos del Consorcio de Bomberos del Poniente, Guardia Civil, así como personal de Inspección de Trabajo y del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Andalucía.

A su llegada al lugar, los sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento del trabajador, que presentaba un grave traumatismo craneoencefálico. Debido a la gravedad de las lesiones, no fue posible su traslado a un centro hospitalario.