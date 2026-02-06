El Assy anuncia 28.000 asientos tras la Fase 2 del estadio

La sala de prensa del Estadio de los Juegos del Mediterráneo ha sido este martes el escenario de una doble comparecencia clave para el futuro de la UD Almería. Primero, la presentación oficial de Rodrigo Ely, que regresa al conjunto rojiblanco tres temporadas después. Posteriormente, el director general y CEO del club, Mohamed El Assy, ha realizado un amplio repaso a la actualidad deportiva, económica y estructural de la entidad.

Rodrigo Ely, experiencia y liderazgo para el nuevo proyecto

Rodrigo Ely vuelve al Almería tras su paso por el Gremio de Porto Alegre, club con el que ha rescindido contrato, llegando libre al equipo indálico. En su anterior etapa como rojiblanco disputó 48 partidos oficiales, siendo una pieza importante en el ascenso a Primera División y la posterior permanencia.

El central brasileño ha asegurado que llega para aportar “experiencia, exigencia, disciplina y trabajo” a la plantilla. Además, ha mostrado su total confianza en Rubi, del que ha destacado su capacidad para liderar al equipo hacia el objetivo del ascenso: “Le tengo mucho cariño y creo que es la persona adecuada para llevar al Almería a Primera”.

Sobre su lesión de larga duración, Ely ha tranquilizado al almeriensismo, afirmando que se encuentra bien físicamente y que será el técnico quien decida cuándo está preparado para competir. También ha subrayado su deseo de ser “un ejemplo y un amigo” para sus compañeros dentro del vestuario.

El Assy confirma el inicio de la Fase 2 del estadio

En su comparecencia, Mohamed El Assy ha confirmado que la segunda fase de la remodelación del estadio comenzará tras el final de la presente temporada. “Habrá 28.000 asientos tras la Fase 2 del estadio. La idea es que el proyecto esté terminado para el final de la temporada 2026/27”. El CEO ha explicado que las gradas de fondos, donde se ubican la Grada Joven y las peñas, serán las últimas en remodelarse. La actuación incluirá mejoras en el terreno de juego, así como en Tribuna y Preferencia, y los detalles del proyecto se anunciarán en las próximas semanas.

Balance del mercado y primeros fichajes del verano

El Assy ha valorado el mercado invernal, destacando la búsqueda de jugadores con adaptación inmediata: “Hemos buscado ser lo más efectivos posibles y reforzar nuestros puntos débiles”. Además, ha anunciado que Pulido y Quim Junyent serán los primeros fichajes de la UD Almería para la próxima temporada. Ambos llegarán en verano tras una estrategia centrada en la incorporación de jugadores libres para mejorar el balance económico del club.

Ciudad Deportiva, límite salarial y patrocinadores

Sobre la Ciudad Deportiva, El Assy ha confirmado que el club está a la espera de los informes finales de la Junta de Andalucía y posteriores trámites con el Ayuntamiento, asegurando que el Almería está preparado para iniciar las obras. En cuanto al límite salarial, reconoció las dificultades existentes, aunque subrayó la estabilidad económica gracias al apoyo del presidente:

“El objetivo es el ascenso. Hemos conseguido mantener una plantilla y un cuerpo técnico de nivel Primera en Segunda”. Por último, habló de la búsqueda de patrocinadores y del posible nuevo nombre del estadio, admitiendo la complejidad del proceso por los precios, pero destacando las relaciones internacionales del club, especialmente con Arabia Saudí.