El voto por correo abre la primera discrepancia en el PP ante el 29N: Génova marca distancia de las dudas de Ayuso

La carrera hacia las elecciones del 29N ha entrado de lleno en el seno de cada partido y en el Partido Popular un asunto se ha convertido en uno de los primeros puntos de controversia: el voto por correo.

Isabel Díaz Ayuso ha pedido a los ciudadanos que eviten esta modalidad de voto, mientras que la dirección nacional se ha mostrado más prudente y defiende que el sistema electoral español ofrece garantías suficientes.

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, dejó clara la posición de Génova durante una entrevista con Rafa Latorre en Más de uno. Preguntado por las dudas expresadas por la presidenta madrileña, ha defendido que "nuestro sistema es garantista" y ha animado a participar masivamente en las elecciones, también mediante el voto postal.

Sémper: "Que vayan a votar por tierra, mar y aire"

Sémper ha reconocido que entiende el contexto en el que se producen las palabras de Ayuso y ha asegurado que existe una parte de la ciudadanía que desconfía del Gobierno de Pedro Sánchez.

Sin embargo, ha diferenciado esa desconfianza política de las garantías del propio procedimiento electoral. "El sistema es garantista", ha señalado, recordando que existen controles y que el proceso está vigilado por la Junta Electoral Central, órgano en el que también está representado el PP.

Por eso, la recomendación de Génova es diferente a la realizada por Ayuso: "Lo que pedimos es que los españoles vayan a votar por tierra, mar y aire, con voto presencial y con voto por correo", ha afirmado Sémper.

El portavoz popular ha pedido además que quienes no puedan acudir personalmente al colegio electoral el 29 de noviembre utilicen el voto postal y no renuncien a participar.

Ayuso mantiene sus dudas

La presidenta madrileña había pedido el lunes a los ciudadanos que "ni se les ocurra votar por correo" y había reclamado especial vigilancia ante posibles "adulteraciones" relacionadas con el censo electoral.

Lejos de rectificar, Ayuso ha mantenido este martes sus advertencias. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha vuelto a recomendar el voto presencial y ha justificado su posición en su desconfianza hacia Sánchez y el Ejecutivo.

Las dudas sobre el voto por correo se extienden en el PP

Ayuso no es, además, la única dirigente popular que ha planteado reparos. El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha afirmado que el voto postal "siempre ha tenido algo de sospecha", aunque ha confirmado que su formación seguirá recogiéndolo.

"Es pegarse un tiro en el pie"

La defensa de las garantías del sistema coincide con el análisis realizado por Ignacio Varela en Por fin, de Onda Cero. El analista ha advertido de que desincentivar el voto por correo puede terminar perjudicando a los propios partidos que plantean dudas sobre el procedimiento: "Como tus votantes te hagan caso y dejen de votar por correo, te estás pegando un tiro en el pie".

Varela ha defendido además que el voto postal "está absolutamente garantizado" y ha recordado el precedente de Donald Trump en las elecciones estadounidenses de 2020, cuando pidió a sus seguidores que priorizaran el voto presencial.