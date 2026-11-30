Todas las reacciones de los candidatos tras las elecciones generales del 29N
El Partido Popular vence en los comicios del 29N obteniendo un total de 132 escaños. Además, la formación de Santiago Abascal alcanza los 52 diputados, lo que permite que ambos partidos superen de manera holgada la mayoría absoluta.
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Todo listo para el 29N: urnas abiertas de 9.00 a 20.00 horas y primeros resultados desde las 21.00
Las elecciones generales arrancarán con la apertura de los colegios electorales a las 9:00 y se mantendrán abiertos hasta las 20:00. Para identificarse en la mesa bastará con presentar el DNI, el pasaporte, el carné de conducir con foto o, como gran novedad, la presentación del DNI digital.
La vicepresidenta Segunda de la Asamblea de Ceuta pide a la Junta Electoral Central actúe ante la visita de Feijóo a la ciudad autónoma
La vicepresidenta Segunda de la Asamblea de Ceuta, Fatima H. Hossain por la formación Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, ha pedido a la Junta Electoral Central que actúe ante la visita a la ciudad autónoma de Alberto Núñez Feijóo: "Más que venir a reflexionar aquí, lo que hace es seguir haciendo campaña", ha dicho Hossain en un mensaje en su perfil de X.
Abascal exige al Gobierno y a los candidatos a las elecciones que condenen la agresión a la concejal de Vox en Jaca
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha pedido al Gobierno y a candidatos a las elecciones generales que condenen la agresión de una joven de 22 años a la concejal de Vox en Jaca (Huesca), Marta Moreno, al grito de "fascista". Además, ha pedido a todos los españoles que mantengan la calma y la determinación en estas horas tan importantes. "Hasta en el día de reflexión utilizan la violencia política", ha lamentado el presidente de Vox en un mensaje publicado en su perfil de X.
Los hechos han ocurrido esta pasada madrugada en plena vía pública, en la zona de marcha de Jaca. Allí la agresora, que iba acompañada de un grupo de personas, ha propinado un puñetazo en un ojo a la concejal de Vox mientras le gritaba "fascista". La propia detenida ha presentado otra denuncia contra la concejal de Vox en el marco de la misma agresión aduciendo que ella también la había golpeado.
Sánchez, Feijóo y Abascal ejercerán su derecho al voto en Madrid y Colau lo hará en Barcelona
Como se viene informndo, el presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, volverá a ejercer su derecho al voto en el colegio de Nuestra Señora del Buen Consejo, ubicado en la calle Juan Montalvo del distrito Moncloa-Aravaca de Madrid, entre las 09:00 y las 09:30.
Por su parte, el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, depositará su papeleta en el colegio Ramiro de Maeztu, situado en la calle Serrano del barrio de El Viso, en el distrito madrileño de Chamartín, a las 10:30.
Mientras, el líder de Vox, Santiago Abascal, acudirá a votar al colegio Pinar del Rey, en la avenida San Luis, en Hortaleza, a las 11:30.
La única candidata a la presidencia que ejercerá su derechoa voto fuera de la capital será Ada Colau, de Frente Amplio, que votará a las 11:00 en el Institut La Sedeta, situado en la calle Indústria de Barcelona.
Sánchez será el primer candidato en votar mañana en Madrid
El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, será el primer candidato a La Moncloa en votar el próximo domingo entre las 9:00 y las 9:30 en el Colegio de Nuestra Señora del Buen Consejo de Madrid.
El PP denuncia ante la Junta Electoral posibles sondeos encubiertos en la jornada de reflexión
El Partido Popular ha interpuesto en Valencia una denuncia urgente ante la Junta Electoral Central para que investigue tres publicaciones difundidas los días 26, 27 y 28 de noviembre en la cuenta de redes sociales de Vicent Mascarell, secretario de Organización del PSPV y número dos de Diana Morant.
En este sentido, el PP recordó que "está prohibido publicar y difundir sondeos durante los cinco días anteriores a las votaciones". "La denuncia destaca que uno de los mensajes alude a la recepción de datos de hoy y que el último, publicado en plena jornada de reflexión, hace referencia a la evolución de determinadas frutas y al cierre de la temporada en 36 horas".
El PP solicita por ello que se compruebe el contenido de los mensajes, la autoría y el alcance de las publicaciones, así como el origen de las cifras y si el PSPV ha participado en su elaboración o difusión. Por eso, se reclama a la Junta Electoral que esclarezca los hechos y determine si se ha vulnerado la normativa, así como las sanciones correspondientes.
Feijóo votará en el colegio donde estudió Pedro Sánchez
El presidente del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, votará mañana, día de las elecciones generales, a las 10:30 en el Colegio Ramiro de Maeztu de Madrid, donde estudió de joven su principal contrincante político, Pedro Sánchez.
Feijóo hará declaraciones a los medios de comunicación tras depositar su voto en las urnas.
El líder de los populares aspira en estos comicios a alcanzar el poder después del intento fallido de 2023, cuando optó por primera vez y consiguió más votos que el PSOE pero no pudo ser investido presidente por falta de apoyos en el Congreso de los Diputados.
Ada Colau viaja en tren a Barcelona
La candidata de Frente Amplio a las elecciones generales del 29N, Ada Colau, ha viajado en tren a Barcelona, ciudad en la que votará.
Allí pasará la jornada de reflexión descansando con su familia después de 12.000 kilómetros recorridos, y votará hacia las 11.00 horas del domingo en el Institut La Sedeta, en la calle Indústria.
Ese mismo día regresará de nuevo a Madrid, a pasar la noche electoral y seguir el recuento de los comicios junto al resto de dirigentes y equipo de la candidatura, en el Espacio Larra.
Las juntas electorales recuerdan la neutralidad en los colegios electorales, sin camisetas ni símbolos partidistas
Las juntas electorales han recordado a los presidentes de mesa la conveniencia de que se guarde la neutralidad en los centros de votación, conforme a la legislación y la jurisprudencia electoral que impide que los miembros de las mesas, los apoderados y los interventores de los partidos, e incluso los electores, pueden llevar camisetas con eslóganes o símbolos de carácter partidista durante la jornada electoral.
Recientemente, la Junta Electoral Central dictó una resolución rechazando una petición de Podemos para que sus apoderados en Palencia pudieran vestir camisetas con el lema reivindicativo 'Escuela Pública: De tod@s para tod@s'. Según recordó, la identificación de los representantes de las candidaturas debe ser simple y no puede incorporar mensajes de carácter partidista.
En su resolución, enviada a todas las juntas provinciales, la JEC recordaba que el artículo 93 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) establece que "ni en los locales de las secciones ni en las inmediaciones de los mismos se podrá realizar propaganda electoral de ningún género", una prohibición que incluye las camisetas con símbolos partidistas.
Los candidatos asturianos aprovechan el día de reflexión para descansar, estar con los suyos y hacer deporte
Los principales candidatos asturianos al Congreso de los Diputados dedican la jornada de este sábado, día de reflexión antes de las elecciones generales del domingo, a descansar con planes centrados en el deporte y la familia principalmente.
Así, el cabeza de lista de Frente Ampliu, Juan Ponte, ha salido a correr con Marea, una galga, y con la deportista profesional Bárbara Camblor.
La número uno de la candidatura del PSOE al Congreso por Asturias, Adriana Lastra, ha descansado también y ha salido a pasear por Oviedo con amigos, para conocer el mercadillo de Navidad.
Mientras, la cabeza de lista del PP, Ángela Pumariega, también ha estado rodeada de los suyos este sábado. Ha dado un paseo por Gijón y se ha ido luego a casa para poner el árbol de Navidad. Más tarde se ha trasladado a Turón a una comida y luego la tarde tiene previsto asistir a la Gala de la Vela Asturias, que tendrá lugar en el Club de Regatas de Gijón
Por último, el cabeza de lista Vox por Asturias al Congreso de los Diputados, José María Figaredo, ha decidido pasar el sábado rodeado de su familia en Madrid, donde votará este domingo.
Sueldo de 4.400 euros, un iPhone de última generación y gastos de transporte pagados: todo lo que recibirán los nuevos diputados y senadores
Más de 3,6 millones de españoles están llamados a las urnas este 29N para elegir a 350 diputados y 208 de 266 senadores, ya que los otros 58 son designados por los Parlamentos Autonómicos. Estos comicios, con un presupuesto de 243,3 millones de euros, contarán con varias novedades, como la posibilidad de votar con el DNI electrónico.
Lo que no cambia son las cosas que tienen garantizadas los 350 diputados cuando tomen el poder, entre ellas, un sueldo de 4.400 euros al mes, un iPhone de nueva generación y un iPad, tal y como ha explicado Juan Lucas en Noticias Mediodía.
Sánchez disfruta de la bicicleta junto a su mujer durante la jornada de reflexión
El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, ha disfrutado este sábado de una mañana de deporte en bicicleta en la sierra de Madrid con motivo de la jornada de reflexión de las elecciones generales del 29-N.
El PSOE ha distribuido unas imágenes en las que Sánchez aparece junto a su esposa, Begoña Gómez, que se ha implicado personalmente en la campaña de estos comicios tanto asistiendo a varios mítines como participando el 25 de noviembre en la manifestación de Madrid contra la violencia a las mujeres.
Sánchez y su mujer se vistieron con la equipación profesional para hacer una ruta de montaña en bicicleta. "Tenía ganas de volver a coger la bici. Hace unas semanas que no he podido por la campaña y la precampaña", ha explicado el líder de los socialistas.
En el vídeo aparece poniéndose una chaqueta porque "hace un poquito de fresco", unas gafas protectoras porque "así me reconocen menos", los guantes y una cámara GoPro sobre el casco para grabar la "bajadita" por el campo. "¡Qué bonito!", exclama en uno de los pasajes.
La guía completa de las elecciones generales
Millones de españoles podrán votar este domingo 29 de noviembre, día fijado en el calendario para las elecciones generales que deciden el futuro del Gobierno de España. Desde el anuncio del adelantamiento de la convocatoria por parte de Pedro Sánchez, ha pasado más de un mes de intensa precampaña y campaña, con los partidos fijando sus ideas y propuestas.
Qué llevar al colegio electoral para no tener que volver a casa el 29N: DNI caducado, carné de conducir, papeletas...
La cercanía del anuncio y el 29N ha propiciado que los plazos se aligeren y, una vez que llega el día de votar, surgen las dudas más habituales en una cita de este tipo, desde los requisitos para votar hasta las cosas a tener en cuenta para no llevarse una sorpresa al acudir a una mesa electoral con el voto y todo bien preparado.
El Gobierno envía a domicilio más de 3.300 kits de voto accesible con información en braille para el 29-N
La subsecretaria del Ministerio del Interior, Susana Crisóstomo, ha informado de que el Gobierno ha entregado a domicilio 3.338 kits de voto accesible con documentación complementaria en braille para hacer más accesible el proceso electoral a las personas ciegas sin alterar el carácter presencial del voto.
"En concreto, del total de las solicitudes de kit de voto accesible, que asciende a 3,552, 3,338 han solicitado la entrega a domicilio", destacó la subsecretaria. El procedimiento permite a las personas que conocen el sistema de lectoescritura braille consultar las opciones electorales y elegir su papeleta sin ayuda de terceros, garantizando así tanto la autonomía como la privacidad del sufragio. "Garantizamos una participación más autónoma, pero, sobre todo, nuestro derecho a la privacidad", según explicó la responsable de la Unidad Braille y del Departamento de Comisión Braille Española y del Etiquetado en la ONCE, Marina Rojas.
El kit contiene las papeletas y los sobres electorales habituales, acompañados de documentación en braille e instrucciones para su utilización. La persona electora puede consultar las opciones en braille y seleccionar la papeleta correspondiente, que también incluye la información en tinta. En el caso del Senado, el material incorpora una plantilla troquelada con información en braille que se coloca sobre la papeleta ordinaria para marcar los candidatos elegidos.
Feijóo pasea en Ceuta junto a Vivas y visitan juntos a la patrona de la ciudad
Feijóo ha acudido a Ceuta para cumplir "un compromiso personal adquirido" con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, según informaron fuentes cercanas al líder de los populares. Esta es la sexta visita de Feijóo a la ciudad autónoma desde que comenzó la crisis migratoria.
El líder del PP ha paseado junto al presidente de la ciudad por las calles de Ceuta y acudieron a visitar el Santuario de Santa María de África, donde posaron sonrientes ante la imagen de la patrona del municipio. De hecho, el político gallego lleva en la muñeca una pulsera de esta virgen.
Feijóo y Vivas han compartido también un café al aire libre en una plaza de Ceuta, sin hacer declaraciones públicas y sin participar en ningún acto por tratarse de la jornada de reflexión de las elecciones generales. Su propósito era, simplemente, trasladar una vez más su "apoyo y solidaridad al pueblo ceutí".
Santiago Abascal pasará el día en familia "tras mes y medio recorriendo el país"
El líder de Vox, Santiago Abascal, pasará el día en familia "tras mes y medio recorriendo el país", tal y como han informado fuentes del partido a EFE.
Dos datos de participación y cuatro comparecencias: la comunicación por parte del Gobierno este 29N
La secretaria de Estado de Comunicación, Lydia del Canto, y la subsecretaria del Ministerio del Interior, Susana Crisóstomo, han explicado este sábado en la rueda de prensa ofrecida desde el Centro Nacional de Datos que durante la jornada electoral habrá hasta cuatro comparecencias del Gobierno para detallar las cifras de participación y los resultados provisionales de las votaciones.
La primera a las 10:30 horas con el inicio de la jornada y la constitución de las mesas para votar en estas elecciones generales,
A las 14:30 horas volverán a comparecer para conocer la cifra de participación a las 14:00 horas.
Por la tarde, a las 18.30 horas, habrá una nueva comparecencia para informar de la participación hasta las 18.00 horas y el desarrollo de la jornada.
Ya alrededor de las 22.30 horas, en función del avance del escrutinio, se espera la comparecencia de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para ofrecer los resultados provisionales.
El Gobierno garantiza "normalidad, seguridad y plenas garantías" para las elecciones y refuerza la ciberseguridad
El Gobierno ha informado que el dispositivo para las elecciones generales de este 29 de noviembre está preparado para que los comicios se desarrollen "con total normalidad, seguridad y con plenas garantías" y se han incluido medidas específicas de ciberseguridad y protección de infraestructuras críticas.
La secretaria de Estado de Comunicación, Lydia del Canto, y la subsecretaria del Ministerio del Interior, Susana Crisóstomo, han comparecido este sábado en rueda de prensa desde el Centro Nacional de Difusión de Datos para explicar el dispositivo de las elecciones de este 29 de noviembre.
Previamente, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, acompañado por ellas y por la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, han visitado el dispositivo del Centro Nacional de Difusión de Datos, desplegado en el Pabellón 14 del recinto ferial de Ifema-Madrid, para difundir la información de las elecciones generales.
VCómo se vota al Senado en las elecciones generales y en qué se diferencia del Congreso
Millones de electores votan este domingo 29 de noviembre en los comicios generales que deciden el futuro del Gobierno de España. Las cámaras del Congreso de los Diputados y el Senado son designadas con el voto de los españoles.
En el caso del Congreso, se vota a una lista cerrada de una candidatura, pero en el Senado no es así, puesto que se elige a las personas: en la papeleta, de color sepia, aparecen los candidatos de la circunscripción correspondiente y el elector debe marcar una cruz a los que quiere, hasta un máximo, dependiendo del lugar.
Vox denuncia una agresión a su concejal en Jaca y pide una condena expresa del resto de partidos
Vox ha denunciado este sábado, en plena jornada de reflexión de las elecciones generales del 29-N, una agresión sufrida anoche por su concejal en el Ayuntamiento de Jaca (Huesca), Marta Moreno, que le provocó secuelas en un ojo, y pidió una condena expresa del resto de partidos.
Según manifestó la formación liderada por Santiago Abascal, este ataque fue cometido "exclusivamente por motivos políticos", dado que la persona agresora "reconoció e identificó a Moreno fruto de las funciones que desempeña como concejal en la localidad".
La formación sostuvo que este episodio "no sorprende y no es un hecho aislado", sino que responde al "clima de violencia contra Vox que desde hace años viene alimentando la izquierda".
Asimismo, Vox vinculó este escenario con la falta de condenas ante determinados episodios de violencia o descalificaciones dirigidas contra cargos de su partido y cree que ello transmite el mensaje de que la violencia contra Vox "sale gratis", lo que "incentiva a la extrema izquierda a exhibir en las calles la violencia que les caracteriza".
Así pues, la formación de Abascal reclamó al resto de formaciones políticas que condenen públicamente la agresión sufrida por Marta Moreno y defendió que "en democracia no hay lugar para la violencia".
Sánchez pasa la jornada de reflexión del 29N haciendo deporte y con la familia
El presidente del Gobierno y candidato socialista a la reelección, Pedro Sánchez, pasará la jornada de reflexión haciendo deporte y con la familia, tras los 15 días de intensa campaña electoral del 29N. Fuentes de Ferraz han indicado que así discurrirá la jornada de este sábado del candidato antes de ejercer su derecho al voto el domingo.
Este domingo votará en el colegio Nuestra Señora del Buen Consejo, ubicado en el distrito Moncloa-Aravaca, al que acudió en las elecciones generales del 23 de julio de 2023 acompañado por su esposa, Begoña Gómez.
Más de 100 mil efectivos velarán por la seguridad durante la jornada electoral
Un total de 100.727 efectivos de las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad integrarán el dispositivo especial de seguridad de las elecciones generales de este domingo, lo que supone un despliegue superior en un 11,5 por ciento al de los anteriores comicios de julio de 2023.
Participarán 30.036 integrantes de la Policía Nacional y 50.373 guardias civiles, más de 5.500 mossos d’Esquadra; 320 agentes de la Policía Foral de Navarra y un centenar del Cuerpo General de la Policía de Canarias. La Ertzaintza no ha facilitado datos de su despliegue a la Secretaría de Estado de Seguridad.
También tomarán parte 14.144 agentes de las distintas policías locales, en sus respectivos términos municipales.
Las primeras elecciones en las que se podrá usar el DNI digital
Los comicios de este 29N son los primeros en la historia en los que se podrá usar el DNI digital. Para ello, el Ministerio del Interior ha dotado a las mesas electorales de los dispositivos necesarios para su lectura.
Así, la persona que desee identificarse con su teléfono móvil mediante la aplicación MiDNI deberá abrir la aplicación delante de la Mesa y obtener en ese momento el código QR temporal generado por Policía Nacional, que certifica la autenticidad de los datos. La Mesa dispondrá de un dispositivo móvil que tendrá incorporado el verificador QR de MiDNI y que le permitirá comprobar la identificación de forma segura mediante la lectura del código.
Los gestos que pueden hacer mi voto nulo sin darme cuenta el 29N: varias papeletas, tachar nombres, alteraciones...
Los votos en blanco son los que no contienen ninguna papeleta en el interior del sobre y también aquellas papeletas en las que no se haya marcado ningún candidato en el caso de elecciones al Senado o de elecciones locales de municipios de hasta 250 habitantes o en régimen de Concejo Abierto.
Pero, ¿qué ocurre con los votos nulos? Este tipo de votos deben ser considerados en última instancia por la mesa electoral, formada por un presidente y dos vocales, quienes tienen que acordar que el voto depositado es nulo. Así, a la hora de depositar el voto, hay que tener en cuenta que determinados gestos pueden convertir el mismo en nulo sin darse cuenta.
Besteiro (PSdeG) dedica la jornada de reflexión a su familia y amigos y a hablar de "otras cosas": "Es muy sano"
El secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, pasará la jornada de reflexión rodeado de su familia y amigos en Lugo y dedicará este sábado a hablar de "otras cosas". "También hace falta y es muy sano", ha señalado.
"Hoy es día de descansar y eso es lo que vamos a hacer. Yo, por lo menos", ha apuntado en un audio remitido a los medios, en los que ha hecho balance de 15 días de campaña "muy intensos", "saliendo de casa temprano y volviendo tarde" y en los que no ha podido "casi" ver a sus allegados.
"Hoy toca estar con ellos", ha comentado. Entre las actividades que ha mencionado, Besteiro aprovechará el día para dar un paseo, tomar un café "con calma" y "hablar de otras cosas". Todo ello lo hará en Lugo, su municipio natal, que además acogió el mitin de cierre de campaña de los socialistas gallegos.
Óscar Puente sobre la visita de Feijóo a Ceuta durante la jornada de refelxión: "Genio y figura"
El exministro de Transportes, Óscar Puente, se ha pronunciado en su perfil de X sobre el hecho de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, vaya a pasar parte de la jornada de reflexión en Ceuta: "Se pasa la jornada de reflexión por el arco del cigüeñal. Genio y figura".
El líder del PP va a viajar a la ciudad autónoma para cumplir "con un compromiso personal" con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, según fuentes del PP.
Medidas de voto accesible para las elecciones: apoyo a mesas electorales, lectura fácil y braille
El Ministerio del Interior ha puesto en marcha distintas actuaciones para garantizar la participación de personas con discapacidad en las elecciones generales de este domingo 29 de noviembre, de manera que puedan ejercer su derecho de sufragio "activo, consciente, libre y voluntariamente", en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley del Régimen Electoral General y en los Reales Decretos que regulan el procedimiento de voto accesible.
Interior precisa que ha contado con la colaboración de Plena Inclusión para la elaboración de contenidos específicos en formatos de lectura fácil, tanto para los miembros de mesas electorales como para la página web del proceso electoral.
Por su parte, Plena Inclusión --que da apoyo a más de 150.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y a sus familias-- subraya que, con estas acciones, busca conseguir que los colegios electorales sean espacios más fáciles de comprender y que todas las personas puedan ejercer su derecho al voto en igualdad de condiciones que el resto.
Precisamente, Interior y la ONG firmaron un convenio de colaboración en 2021 (prorrogado en 2025) para facilitar la accesibilidad cognitiva a personas con discapacidad en el acceso y recorrido de los locales electorales. Debido a este acuerdo, el Ministerio ha colocado pictogramas en locales de capitales de comunidad autónoma, capitales de provincia y a las ciudades de más de 50.000 habitantes, alcanzando un total de 155 municipios y un censo estimado de 18 millones de electores.
Qué está prohibido hacer durante la jornada de reflexión
A partir de las 00:00 horas del sábado 28 de noviembre, las formaciones deberán cumplir con una serie de restricciones recogidas en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que establece las normas que deben respetarse antes de la celebración de los comicios.
Así se reparten los escaños en cada provincia
Cada provincia reparte un número determinado de escaños en ambas cámaras. En el Caso del Congreso, Madrid, con 38, y Barcelona, con 32, son las que más diputados aportan, mientras que Ceuta y Melilla, solo uno por cada ciudad autónoma.
Y en lo que se refiere al Senado, en cada circunscripción peninsular se elegirán a cuatro senadores, mientras que en Gran Canaria, Mallorca y Tenerife serán tres. En Ceuta y Melilla, dos, y en Formentera, Ibiza, Menorca, Fuerteventura, Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma, uno.
Más de 38,6 millones de españoles están llamados a las urnas
Un total de 38.616.949 ciudadanos están llamados a las urnas este 29N. De ellos, más de 1,6 millones votan por primera vez. El coste de estos comicios es de 243,3 millones de euros y serán elegidos 350 diputados y 206 senadores.
Del total de electores, 35.953.542 residen en España, mientras que 2.663.407, en el extranjero. Y se celebran después de que el Tribunal Supremo (TS) confirmase el jueves que más de 160.000 nacionalizados por la denominada 'ley de nietos' no podrán votar aunque vivan en España.
En estos comicios se han proclamado 534 candidaturas al Congreso (15 menos que en los pasados comicios) y 361 al Senado (183 menos).
La web y app móvil que ha creado el Gobierno para el seguimiento en tiempo real del escrutinio
El Gobierno ha desarrollado una web y una aplicación móvil específicas para seguir en directo la información provisional de resultados de las elecciones a Cortes Generales del próximo 29 de noviembre, y que estarán disponibles a partir de este sábado.
La página web https://resultados.29neleccionesgenerales.es, y la app móvil 'Elecciones Generales 29N' --descargable para Android e iOS-- ofrecerán a los usuarios información en tiempo real sobre todo el proceso y un simulador de pactos.
En concreto, podrá accederse a los datos de constitución de las mesas electorales, los índices de participación durante la jornada de elecciones y los resultados provisionales al cierre de los colegios.
La plataforma ofrece al usuario la posibilidad de realizar sus propias simulaciones de mayorías entre las diferentes fuerzas que obtengan representación en el Congreso.
Sánchez, Feijóo y Abascal ejercerán su derecho al voto en Madrid
El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, volverá a ejercer su derecho al voto en el colegio de Nuestra Señora del Buen Consejo, ubicado en la calle Juan Montalvo del distrito Moncloa-Aravaca de Madrid. Se trata del mismo centro de votación al que acudió en las elecciones generales del año 2023, cuando fue también acompañado de su esposa Begoña Gómez.
Así, el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, depositará su papeleta en el colegio Ramiro de Maeztu, situado en la calle Serrano del barrio de El Viso, en el distrito madrileño de Chamartín, mientras que el líder de Vox, Santiago Abascal, acudirá a votar al colegio Pinar del Rey, en la avenida San Luis, en Hortaleza.
Por su parte, la candidata del Frente Amplio, Ada Colau, votará a las 11.00 horas en el Institut La Sedeta, situado en la calle Industria de Barcelona; y la cabeza de lista de Podemos, Irene Montero, lo hará en el CEIP La Navata, en el municipio madrileño de Galapagar.
Ada Colau pasará el día de reflexión con su familia en Barcelona y allí votará
La candidata del Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, pasará este sábado de reflexión con su familia en Barcelona, la ciudad de la que fue alcaldesa, donde también votará mañana.
Según informaron fuentes del Frente, Colau, después de cerrar la campaña electoral con un acto final en La Nave de Villaverde, en Madrid, cogerá este sábado un tren hacia su ciudad natal.
Allí pasará la jornada de reflexión descansando con su familia después de 12.000 kilómetros recorridos, y votará hacia las 11.00 horas del domingo en el Institut La Sedeta, en la calle Indústria.
Ese mismo día regresará de nuevo a Madrid, a pasar la noche electoral y seguir el recuento de los comicios junto al resto de dirigentes y equipo de la candidatura, en el Espacio Larra.
Rufián aprovechará la jornada de reflexión para hacer deporte y comer con su familia
El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados y cabeza de lista del partido, Gabriel Rufián, aprovechará la jornada de reflexión este sábado para, "como hace siempre", hacer deporte por la mañana y después comer con su familia, ya que estos días de campaña la ha visto menos.
De esta forma pasará Rufián la jornada de reflexión, después de haber vivido una intensa campaña electoral en la que apostó no solo por hacer actos por Cataluña, sino también en Baleares por su acuerdo con Ara Més, en la Comunidad Valenciana por el pacto con Compromís, y en Madrid para apoyar a Irene Montero.
El domingo Rufián acudirá a Badalona para ejercer su derecho al voto, descansará durante unas horas y ya por la tarde, sobre las 19.00 horas acudirá hasta la Sala de Exposiciones del Campus UPF Ciutadella, donde seguirá el recuento de los votos junto a su equipo.
Feijóo visita Ceuta en la jornada de reflexión del 29N por un compromiso con Vivas
El presidente del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, visita Ceuta este sábado, jornada de reflexión del 29N, para cumplir "un compromiso personal" con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, según explican fuentes del PP.
Se trata de la sexta visita de Alberto Núñez Feijóo a la ciudad autónoma desde finales de julio.
Las fuentes explican que el candidato a la Presidencia del Gobierno por el PP no tendrá agenda pública ni participará en actos políticos, pero pasará allí parte de la jornada de reflexión como muestra de apoyo y solidaridad al pueblo ceutí. Por la tarde estará con su pareja y con su hijo.
Irene Montero pasa la jornada de reflexión en el campo con su perra Rumba, en familia y en su casa
Irene Montero, candidata de Podemos a las elecciones generales de este 29 de noviembre, ha salido esta mañana a pasear al campo junto a su perra Rumba durante la jornada de reflexión, según informan fuentes del partido este sábado.
La secretaria política de Podemos pasará el resto de la jornada en familia y en casa, "reponiendo fuerzas después de dos semanas de campaña electoral", añaden las mismas fuentes.
Durante el mitin de cierre de campaña, Montero auguró este viernes que vienen "tiempos muy difíciles" independientemente del resultado electoral del domingo, por el encarecimiento de la vida, la precariedad laboral y el incremento del gasto militar, y llamó a la movilización social desde el día siguiente al 29N.
Los candidatos se preparan para la cita electoral en la jornada de reflexión
Después de una intensa precampaña y campaña electoral, los candidatos viven la jornada de reflexión previa a los comicios del domingo 29 de noviembre.