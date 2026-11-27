Se acerca el momento en el que más de 38 millones de personas podrán elegir al próximo presidente del Gobierno. Las elecciones generales están a la vuelta de la esquina y, por tanto, el tiempo de campaña electoral concluye.

Será este viernes cuando los partidos políticos entrarán en la denominada 'jornada de reflexión', poniendo fin a dos semanas cargadas de mítines y actos que han servido para presentar sus propuestas.

A partir de las 00:00 horas del sábado 28 de noviembre, las formaciones deberán cumplir con una serie de restricciones recogidas en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que establece las normas que deben respetarse antes de la celebración de los comicios.

Cuáles son las prohibiciones durante la jornada de reflexión

Desde este sábado, los partidos políticos que se presentan a las elecciones deberán concluir con la campaña electoral. Esto implica cumplir con una serie de normas entre las que se encuentran no difundir propaganda destinada a captar votos ni realizar actos de campaña.

Además, desde hace cinco días, está prohibido publicar, difundir o reproducir encuestas y sondeos electorales, tal y como refleja el artículo 69.7 de la LOREG. Estas restricciones se amplían hasta el propio domingo, momento en el que los ciudadanos podrán acudir a las urnas.

No obstante, los ciudadanos sí tienen permitido hablar de política o expresar sus opiniones en redes sociales durante la jornada de reflexión. La normativa no impide las conversaciones privadas ni las opiniones políticas personales.

Prohibido el uso de redes sociales

Las redes sociales también están sujetas a las restricciones de la jornada de reflexión. Durante el sábado 28 de noviembre, los partidos políticos, candidatos y formaciones electorales no pueden realizar actos de propaganda para pedir el voto, tampoco a través de plataformas como X, Instagram, Facebook o TikTok.

La prohibición afecta a la difusión de mensajes destinados a captar votos, publicar llamamientos electorales o impulsar campañas de movilización. La jornada de reflexión comienza a las 00:00 horas del sábado y se prolonga hasta el cierre de los colegios electorales.

Sin embargo, no está prohibido hablar de política en redes sociales. Los ciudadanos pueden compartir opiniones, debatir sobre los candidatos o expresar sus preferencias electorales a título personal. La diferencia está en que esas publicaciones no se conviertan en propaganda electoral. La Junta Electoral Central (JEC) también ha advertido de que no se pueden publicar entrevistas con candidatos ni anuncios de formaciones políticas que puedan considerarse actos de campaña.

Las posibles sanciones por incumplir las reglas

En caso de que algún partido incumpla con la normativa, las sanciones a las que se exponen son diversas. Y es que no todos los incumplimientos tienen la misma consideración, puesto que unos son castigados con una multa económica, mientras que otros pueden llegar a constituir un delito electoral y, por tanto, la sanción es mayor.

Las infracciones que no constituyan delito pueden ser sancionadas por la Junta Electoral competente con multas de entre 100 y 1.000 euros para los particulares y de 300 a 3.000 euros para las autoridades o funcionarios, según recoge el artículo 153.1 de la LOREG. En el caso de las encuestas electorales, la sanción económica es más elevada y puede alcanzar los 30.000 euros.

Por otro lado, la LOREG contempla penas de prisión de tres meses a un año o multas de seis a veinticuatro meses para los delitos relacionados con la propaganda electoral, entre ellos la realización de actos de propaganda una vez finalizada la campaña.