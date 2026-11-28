Este domingo 29 de noviembre se celebran las elecciones generales después de que hace poco más de un mes el propio Pedro Sánchez anunciase que adelantaba la cita electoral como consecuencia del 'no' del Congreso a los decretos de vivienda aprobados en Consejo de Ministros por el desahucio de Maricarmen.

La cercanía del anuncio y el 29N ha propiciado que los plazos se aligeren y una vez que llega el día de votar surgen las dudas más habituales en una cita de este tipo, desde los requisitos para votar hasta las cosas a tener en cuenta para no llevarse una sorpresa al acudir a una mesa electoral con el voto y todo bien preparado.

Qué hay que llevar al colegio electoral para votar

Cabe recordar que todos los colegios electorales abren sus puertas a las 9:00 horas de este domingo. Solo los integrantes y suplentes de la mesa electoral deben hacer acto de presencia una hora antes de la apertura. Por otro lado, la hora límite para votar es a las 20:00h, cuando el colegio cerrará y no permitirá que pase más gente para ejercer su derecho.

Para votar, será necesario llevar hasta la urna los sobres del Congreso y del Senado con las papeletas correspondientes dentro del mismo, así como un documento acreditativo que puede ser cualquiera de los siguientes:

DNI: debe ser el original y una fotocopia no será admitida. Puede estar en vigor o caducado, mientras sea el original.

Pasaporte.

Carné de conducir (con fotografía).

Tarjeta de residencia, en caso de ser ciudadano de la UE.

Tarjeta de identidad de extranjero.

Otras preguntas para votar: ¿puedo ir con mi perro? ¿Me deben dar horas en el trabajo?

La ley establece que no se puede entrar con animales en el centro de votación, por lo que aquellos electores que acudan al lugar con su mascota tendrán que dejarla fuera o bajo el cuidado de alguien. Solo están permitidos los animales que sirvan de apoyo o ayuda para personas con discapacidad, como los perros guía.

En cuanto al trabajo, aquellos trabajadores que deseen votar el 29N tienen derecho por ley a ausentarse hasta cuatro horas retribuidas de su puesto para depositar su voto en el lugar correspondiente.