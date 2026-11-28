No todos los votos depositados en las urnas de unas elecciones son válidos. Hay que tener en cuenta que existen los votos nulos, ya que los válidos son aquellos en los que se vota a una candidatura y también los que sean en blanco.

Los votos en blanco son los que no contienen ninguna papeleta en el interior del sobre y también aquellas papeletas en las que no se haya marcado ningún candidato en el caso de elecciones al Senado o de elecciones locales de municipios de hasta 250 habitantes o en régimen de Concejo Abierto.

Pero, ¿qué ocurre con los votos nulos? Este tipo de votos deben ser considerados en última instancia por la mesa electoral, formada por un presidente y dos vocales, quienes tienen que acordar que el voto depositado es nulo. Así, a la hora de depositar el voto, hay que tener en cuenta que determinados gestos pueden convertir el mismo en nulo sin darse cuenta.

Cuándo es nulo un voto en las elecciones: los gestos que hay que tener en cuenta

Los votos nulos son aquellos que se emiten en sobres o papeletas diferentes del modelo oficial, las papeletas sin sobre o los que se emiten en sobres alterados. También las papeletas en las que se modifiquen, añadan o tachen el nombre de los candidatos o candidatas, alterando su orden de colocación, así como aquellas en las que se introduzca una leyenda o expresión cualquiera, o una que produzca cualquier alteración de carácter voluntario o intencionado.

Además, serán nulos aquellos sobres que contengan más de una papeleta de distintas candidaturas (serán votos válidos si contienen varias papeletas de una misma candidatura).

En el caso del Senado, las papeletas nulas serán las que lleven marcados más de tres candidatos o candidatas, más de dos en el caso de Gran Canaria, Tenerife, Mallorca, Ceuta y Melilla, o más de uno en el caso de Menorca, Ibiza-Formentera, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma.

Ejemplos de votos nulos llamativos en otras elecciones

A lo largo de la historia electoral se han llegado a encontrar sobres electorales que han resultado ser nulos al estar repletos de originalidad. Estos son algunos ejemplos recogidos en las urnas durante los últimos años y que se viralizaron en redes sociales por su ingenio:

En las elecciones generales de 2015 se recogió un sobre que guardaba en su interior las Cartas Magic con la cara de cada uno de los principales candidatos a la presidencia. Este juego consiste en un duelo entre magos, por lo que se pueden observar los poderes atribuidos a cada político.

En 2019 apareció esta papeleta que tuvo de protagonista al conocido personaje animado Shin-chan.

Y en el mismo año, hay quien decidió votar a ciegas: