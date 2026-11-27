Este domingo 29 de noviembre se decidirá el devenir de la política española durante los próximos cuatro años. Los diferentes partidos prestarán atención a factores externos a sus propuestas, como lo son la participación electoral, las abstenciones y los votos en blanco, conscientes de que podrían tener un impacto claro en el reparto de escaños. El PP parte como favorito a ser la fuerza más votada, mientras que el PSOE tratará de darle la vuelta a las encuestas para poder revalidar el gobierno de izquierdas. Por su parte, Vox se posiciona como la gran amenaza para el bipartidismo, con los sondeos apuntando al doble de escaños de los que consiguió en 2023.

En España, donde el sistema electoral combina la ley D'Hondt con circunscripciones provinciales, la participación puede tener consecuencias importantes, especialmente en las provincias que reparten pocos escaños. La ley d´Hondt establece que para obtener un escaño los partidos necesitan al menos un 3% de los votos válidos emitidos en cada circunscripción.

Cómo se vota en blanco y cómo influye en las elecciones

Los electores que no quieran decantarse por ninguna de las opciones políticas tienen en su mano varias posibilidades: no votar, votar nulo o votar en blanco. Este último consiste en introducir un sobre vacío, sin ninguna papeleta. En las elecciones al Senado, además, también se considera voto en blanco si el sobre contiene una papeleta sin escoger a ningún candidato, según el artículo 96 de la LOREG.

Como explica María Mercedes Chamorro, de la consultora de investigación social GAD3, el voto en blanco "no va a ningún partido, así que es falso que 'vaya al ganador'". Detalla que "como cuenta como voto válido, sube un poco el listón del 3% y perjudica ligeramente a los partidos pequeños". Por esta misma razón, los partidos pequeños se ven beneficiados cuando hay un alto grado de abstención, porque cuando menos vote la gente, más valdrá cada voto.

"En la práctica, el efecto es mínimo, porque lo que de verdad deja fuera a los pequeños es que en muchas provincias se reparten pocos escaños", sostiene María Mercedes Chamorro.

A lo largo de los años, el número de españoles que han recurrido al voto en blanco como elección electoral ha ido variando, destacando los comicios del año 2000 y 2004, llegando a representar el 1,58% de la ciudadanía española.

Pendientes hasta el último voto

En definitiva, la participación de este 29 de noviembre abre varios escenarios posibles, ya que cuando vota menos gente, cada voto vale más, y quienes mantienen bases estables salen reforzados.

En estas elecciones, más que nunca, la participación puede decidir el devenir de la política española.