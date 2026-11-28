Más de 3,6 millones de españoles están llamados a las urnas este 29N para elegir a 350 diputados y 208 de 266 senadores, ya que los otros 58 son designados por los Parlamentos Autonómicos. Estos comicios, con un presupuesto de 243,3 millones de euros, contarán con varias novedades, como la posibilidad de votar con el DNI electrónico.

Lo que no cambia son las cosas que tienen garantizadas los 350 diputados cuando tomen el poder, entre ellas, un sueldo de 4.400 euros al mes, un iPhone de nueva generación y un iPad, tal y como ha explicado Juan Lucas en Noticias Mediodía.

Diputados

Cada diputado cobrará 4.400 euros al mes, como mínimo, por ser Diputado. Una cifra que supera los 5.500 euros mensuales en el caso de los elegidos fuera de Madrid. A los 3.366 euros brutos del sueldo base hay que sumar una indemnización para gastos de actividad parlamentaria.

Además, tendrán despacho propio, un iPhone y un iPad de última generación y gastos pagados de transporte. En el caso de usar su propio coche, recibirán 0,26 euros el kilómetro y hasta 3.000 euros anuales para taxis en Madrid. También les pagan las dietas, hasta 120 euros diarios en España y 150 en el extranjero.

Senadores

En el caso de los senadores, su sueldo es de 3.417,54 euros que se percibe en 14 pagas y su cuantía mensual es de 2.193,50 euros para los Senadores de circunscripciones distintas a Madrid y de 1.046,08 euros para los electos o designados por Madrid. También tienen cubiertos los gastos de transporte para el desempeño de su actividad parlamentaria.

También disponen de 3.000 euros anuales para el taxi en Madrid y el mismo dinero que los diputados en el caso de que usen su propio coche: 0,26 euros por kilómetro. Las dietas también son de 120 euros al día por desplazamiento dentro de España y 150 en el extranjero.