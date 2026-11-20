Restan pocos días para las elecciones generales del 29N y los partidos ya empiezan a exprimir sus últimas opciones de sumar votos de cara al próximo domingo. En este sentido, parte de los esfuerzos de las formaciones en esta campaña electoral se encuentran en lograr el voto joven.

En las últimas semanas, muchas han sido las entrevistas de PSOE y PP con creadores de contenido con un amplio número de seguidores. Una de las más sonadas ha sido la entrevista de Jordi Wild, quien logró hasta 90 minutos de entrevistas con los candidatos Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Ada Colau.

Sin embargo, los intentos de arrancar el voto joven no quedan ahí. Los dos principales candidatos a las elecciones generales pasarán por el canal del youtuber 'Plex' durante la próxima semana, con el objetivo de convencer a los electores más indecisos a falta de pocos días para los comicios.

Sánchez, entrevistado por el youtuber

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, grabó este martes una charla con el 'youtuber', que se va a emitir la próxima semana, en la recta final de la campaña electoral.

Se trata de uno de los creadores de contenido españoles con más seguidores del panorama (15 millones), por lo que el líder del Ejecutivo tratará de atraer votantes siguiendo una estrategia que ya realizó en 2023.

Según han confirmado fuentes de Moncloa, la conversación tendrá un carácter informal, alejado del formato habitual de las entrevistas políticas. Será un nuevo intento de Sánchez de lograr votos fuera de los medios de comunicación tradicionales.

Su estrategia busca ampliar el alcance de la campaña entre públicos menos politizados y favorecer una movilización electoral que los socialistas aspiran a elevar hasta el 75%.

Feijóo grabará este lunes

Por su parte, el líder del grupo popular también se sentará a charlar con el youtuber, conocido por sus vídeos viajando por el mundo y por ser pareja de Aitana. La cita se celebrará el próximo lunes, tres días antes del cierre de la campaña electoral.

De esta forma, Feijóo replica la estrategia del presidente del Gobierno dirigiéndose a una audiencia de millones de seguidores que habitualmente consume contenidos ajenos a la actualidad política.

El PP se mantiene por delante en las encuestas

Ambas entrevistas se emitirán durante la semana que viene, a falta de menos de una semana para que se produzcan las elecciones, por lo que el margen para conocer el alcance de las entrevistas es reducido.

En estos momentos, los sondeos apuntan como ganador al líder del Partido Popular con un 31% de los votos, seguido de Pedro Sánchez con un 27,6%, Vox con un 18,8% y Frente Amplio con un 6,9%. De ahí que el partido socialista trate de agotar sus opciones antes del 29N llegando al público más alejado de la política.