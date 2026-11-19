Continúa la campaña electoral, con un evento marcado en el calendario para electorado y candidatos: el cara a cara. Durante la tertulia de Más de uno, han analizado las diferentes perspectivas del debate entre Feijóo y Sánchez, donde Rubén Amón ha querido ofrecer su visión. El periodista considera que el presidente del Gobierno llega al enfrentamiento en una situación "completamente desesperada" y descarta que el debate pueda tener una repercusión decisiva en el resultado electoral.

Amón ha puesto en duda su capacidad para cambiar el rumbo de las elecciones y considera que el presidente del Gobierno afronta el debate en una posición especialmente complicada. Durante su intervención en Más de uno, el periodista ha sido contundente: "Este debate no tendría que haberse producido".

Amón ha defendido que Feijóo tendría que haber llegado a la Moncloa hace cuatro años, por lo que considera que el enfrentamiento televisivo llega demasiado tarde para que Sánchez pueda revertir la situación política. A su juicio, el líder socialista necesita un golpe de efecto para intentar cambiar las expectativas electorales, pero ni siquiera una buena actuación le garantizaría un resultado favorable.

"Concedidas entonces tantas ventajas a Sánchez, el de hoy yo creo que sobreviene una situación completamente desesperada para Sánchez", ha señalado. El tertuliano considera que el presidente llega al debate "perdido antes de empezarlo" y que ni siquiera los errores de su adversario serían suficientes para darle una oportunidad real de remontar.

Amón advierte de los posibles errores de Feijóo

Pese a su diagnóstico, el periodista no descarta que Feijóo pueda cometer errores durante el cara a cara. De hecho, ha reconocido que le preocupan los posibles fallos del líder del PP, aunque considera que tampoco tendrían capacidad para modificar sustancialmente el escenario electoral.

"Me preocupan sus goles en propia meta, claro, porque es un especialista en anotárselos", ha afirmado Amón. No obstante, insiste en que ni en el peor de los escenarios para Feijóo encontraría Sánchez una oportunidad suficiente para redimirse ante los votantes.

El periodista sí contempla que el debate pueda tener repercusión entre los simpatizantes socialistas y en el entorno digital del presidente. Sin embargo, distingue entre el impacto que pueda generar en las redes sociales y su verdadera influencia en las urnas.

"Ante su opinión pública, ante su gente, ante sus redes sociales, seguro que sí. Pero que tenga repercusión este debate en el trance electoral me parece fuera de todo lugar", ha concluido.