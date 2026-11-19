Ya ha pasado un día de la entrevista de Pedro Sánchez con Susanna Griso y continúa siendo la comidilla de las tertulias políticas. En Más de uno, Rafa Latorre ha analizado junto al resto de contertulios lo más destacado de la aparición del candidato socialista en Espejo Público.

Entre los aspectos que más han llamado la atención, Rafa Latorre ha querido hacer hincapié en el lenguaje no verbal de Sánchez, especialmente en un detalle: su risa.

"Esa risa le quita votos"

Dani Ramírez ha explicado, en su sección 'oneguiana', como "Luis Arroyo, entrenador y amigo de Zapatero, sugería en público a Sánchez que no se riera, que esa risa le quita votos". A continuación, se escuchaba la risa de Sánchez, de la cual Antonio Casado calificaba como "impostada".

Latorre ha comentado que "esa risa es un tema interesante". "A mí, en la entrevista con Susanna Griso, me llamó la atención tanto el mensaje como la puesta en escena de Sánchez", explica el presentador. Analiza "cómo era una contención muy consciente... él quería ofrecer una imagen completamente distinta a la de Telecinco, en la que se mostró muy crispado".

El conductor del programa presta especial atención al momento en el que "se le escapó la risa": "A Sánchez se le escapa la carcajada cuando algo no le hace gracia", sostiene.

"Es al contrario que al resto. El resto nos reímos de aquello que nos hace gracia, él no. Él, cuando arranca la carcajada, es por aquello que no le hace gracia", afirma.

Apenas queda una semana y media para las elecciones generales del 29 de noviembre y los candidatos continúan su ronda de entrevistas en los medios de comunicación, destacando la presencia de Pedro Sánchez en Julia en la Onda este próximo sábado.