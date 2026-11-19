El exsecretario general del PSE-EE, Nicolás Redondo Terreros, ha pasado este jueves por los micrófonos de 'Más de uno', donde ha conversado con Rafa Latorre sobre la crisis del PSOE, los pactos de Pedro Sánchez con el independentismo y el futuro del socialismo español. Redondo, que fue expulsado del partido tras sus críticas a la estrategia del actual presidente del Gobierno, ha lanzado un mensaje a quienes ya piensan en la sucesión de Sánchez: "El partido no se hereda, se conquista".

Además, ha denunciado la deriva del socialismo, ha cuestionado el papel de los nacionalistas en la gobernabilidad de España y ha reivindicado el legado de la Transición.

"Fue una legislatura que nunca debió empezar"

Rafa Latorre ha comenzado la entrevista preguntando a Redondo por las declaraciones de Carles Puigdemont sobre las negociaciones que hicieron posible la investidura de Pedro Sánchez. Para el exdirigente socialista, las palabras del expresidente catalán no hacen sino confirmar lo que ya había denunciado: "Oírle a Puigdemont pone encima de la mesa toda la inmoralidad que supuso aquella investidura".

Redondo considera especialmente grave que el PSOE, después de quedar por detrás del PP en las elecciones generales, acudiera a Waterloo a negociar con una persona que había huido de la justicia. "Todo se reduce a ese primer comportamiento para obtener el Gobierno siendo el segundo partido", ha señalado. Y ha resumido su valoración de estos años con una frase contundente: "Fue una legislatura que nunca debió empezar".

También ha recordado que la dirección socialista defendió posiciones distintas sobre la amnistía antes y después de las elecciones. A su juicio, resulta difícil entender que ningún miembro del grupo parlamentario o de la Ejecutiva mantuviera públicamente sus discrepancias cuando cambió la posición oficial del partido.

Redondo alerta del crecimiento de Bildu y critica la estrategia del PSOE en el País Vasco

La situación política en el País Vasco ha ocupado buena parte de la conversación. Preguntado por el avance de Bildu y la pérdida de protagonismo del PNV, Redondo ha expresado su preocupación por el papel que, a su juicio, ha adquirido la izquierda abertzale gracias a sus acuerdos con el Gobierno de Pedro Sánchez.

El exdirigente socialista sostiene que los partidos constitucionalistas han cometido durante décadas un error de diagnóstico al intentar apaciguar al nacionalismo mediante concesiones. "Al nacionalismo no se le combate ni se le tranquiliza dándole más o dándole lo que pide. Simplemente, como decía Montesquieu, le fortaleces", ha advertido.

Redondo considera que Bildu ha conseguido convertirse en un interlocutor fundamental en Madrid y que esa posición le proporciona una legitimidad política que, en su opinión, no debería haber recibido. También ha criticado al PNV, al que ha definido como «el partido más inmoral de la política española», y ha lamentado que los partidos nacionales hayan permitido que mantenga una posición privilegiada en la política española.

"El partido no se hereda, se conquista": el aviso de Redondo a quienes piensan en la sucesión de Sánchez

Uno de los momentos más destacados de la entrevista ha llegado cuando Latorre ha reparado en que Redondo seguía refiriéndose al PSOE como "mi partido", pese a su expulsión. El periodista le ha preguntado si volvería a votar a los socialistas. Redondo ha evitado revelar directamente su voto, aunque ha dejado claro que considera que ha llegado el momento de tomar partido.

En ese contexto, ha reivindicado la trayectoria de los dirigentes que construyeron el PSOE contemporáneo. "El PSOE es un partido de Felipe González, de Ramón Rubial y de Nicolás Redondo, fundamentalmente", ha explicado, antes de recordar que aquellos dirigentes no heredaron el partido, sino que tuvieron que construirlo y conquistar su espacio político.

Su reflexión se ha convertido también en una advertencia para quienes ya miran hacia el futuro del PSOE y piensan en quién podría sustituir a Pedro Sánchez. «El partido no se hereda, se conquista», ha insistido, en referencia a la necesidad de ganarse el liderazgo y no dar por hecho que la sucesión supone recibir una organización política como una herencia.

La huelga general y la independencia de los sindicatos respecto al poder político

La entrevista también ha abordado la última huelga general y el papel de las organizaciones sindicales. Redondo ha recordado la huelga del 14 de diciembre de 1988, impulsada por su padre, Nicolás Redondo Urbieta, frente al Gobierno de Felipe González, y ha reivindicado su importancia para consolidar la autonomía de la UGT respecto al PSOE.

A su juicio, una huelga general es siempre un acto de fuerza y tiene una dimensión política, aunque sus reivindicaciones sean laborales. Por eso, ha cuestionado la última convocatoria, al considerar que se produjo una sucesión de adhesiones que terminó desdibujando su sentido original: primero el sindicato de inquilinos, después la ciudadanía, posteriormente los sindicatos y, finalmente, el propio Gobierno.

"Se perdió todo el sentido", ha afirmado. No obstante, ha reconocido que las movilizaciones demostraron que existe un problema social de gran dimensión en torno a la vivienda.

Redondo reivindica la Transición: "Tenemos que defender el pasado"

En el tramo final, Latorre ha preguntado a su invitado por el aniversario de la Ley para la Reforma Política, una de las grandes piezas del proceso que permitió pasar de la dictadura a la democracia. Redondo ha lamentado que esta efeméride esté pasando inadvertida y ha alertado de un proceso de devaluación de la Transición que, a su juicio, resulta especialmente preocupante cuando también participa en él el PSOE.

El exdirigente socialista ha recordado el papel de quienes hicieron posible aquel cambio político: desde la aprobación de la Ley para la Reforma Política hasta la legalización del Partido Comunista, las elecciones de 1977 y la posterior amnistía. Ha destacado especialmente la capacidad de dirigentes de tradiciones políticas enfrentadas para alcanzar acuerdos y superar las diferencias.

Redondo ha reivindicado también el significado personal de aquellas jornadas y ha recordado la emoción de su madre cuando acudió a votar por primera vez en las elecciones de junio de 1977.

Su conclusión ha sido una llamada a preservar el legado democrático de aquellos años: "En las elecciones próximas no solo tenemos que mirar cómo queremos que sea el futuro, sino también defender el pasado".