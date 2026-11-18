El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo se medirán en un debate cara a cara este jueves 19 de noviembre a las 22:00 horas, en el que intentarán convencer a los votantes de sus propuestas de cara a las elecciones generales del próximo 29N. Será el único cara a cara que habrá en toda la campaña.

Será en la Academia de Televisión, después de que el PP finalmente aceptara la propuesta del PSOE, y estará moderado por su presidenta, María Casado Los populares rechazaron que lo organizase TVE y consideran que tienen que ser los grupos Antena 3, Telecinco, Cuatro y laSexta quienes lo organicen.

Dónde ver el cara a cara

El debate lo organiza la Academia de Televisión,en el plató A de Madrid Contest City en Tres Cantos. Tal y como ha confirmado la institución, ofrecerá una señal institucional a partir de las 20:00 horas. Antena 3, laSexta, Onda Cero en el programa La Brújula, RTVE, Mediaset y La Séptima han confirmado que emitirán la señal en directo.

A las 20:30 horas, tal y como quedó fijado por sorteo, llegará Alberto Núñez Feijóo, mientras que la llegada de Pedro Sánchez se espera hacia las 20:45 horas. El debate durará dos horas aproximadamente, con dos pausas publicitarias de tres minutos cada una.

Bloques temáticos y orden de intervención

El debate tendrá cinco bloques temáticos, que se abordarán en el siguiente orden: vivienda; economía y fiscalidad; política social y servicios públicos; lucha contra la corrupción y regeneración democrática y migración y política exterior.

El sorteo, además, también fijó que Feijóo será el primero en tomar la palabra, mientras que Sánchez clausurará el debate. Los últimos detalles de la escaleta se cerraron el lunes en una reunión a la que asistieron representantes de las televisiones interesadas en la emisión, así como representantes del Comité de Dirección Ejecutiva de los Debates. El último cara a cara se celebró el 10 de julio de 2023 y lo moderó Atresmedia.