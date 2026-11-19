El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a las elecciones generales del 29N, Pedro Sánchez, responderá a las preguntas de Julia Otero en Julia en la onda el próximo sábado a partir de las 8:30.

El líder socialista tendrá la oportunidad de hacer balance de la campaña electoral, que llega a su ecuador y que ha venido marcada a su pesar por la tragedia de Urda y los procesos judiciales que afectan a su entorno.

Desde el PSOE han tratado de darle un enfoque positivo a los mítines, en los que se le ha dado un protagonismo inusual a la esposa del presidente, Begoña Gómez, cuyo caso Sánchez considera "ficticio" y una persecución que vincula con la necesidad del PP de ganar las elecciones.

Sin duda, la entrevista vendrá marcada por el resultado del cara a cara con el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, previsto para este jueves. Un debate que enfrentará a los dos principales candidatos a la Moncloa y que puede condicionar el desarrollo de los últimos días de campaña.

La vivienda, la tragedia ferroviaria y los casos judiciales, entre los asuntos de actualidad

Uno de los asuntos que podrían abordarse es la crisis de acceso a la vivienda, que llevó a Sánchez a adelantar las elecciones y que sigue ocupando buena parte de las propuestas de los partidos. El PSOE ha incluido en su programa el compromiso de movilizar el equivalente al 1% del PIB para vivienda y crear un parque público estatal de 100.000 inmuebles.

También estará presente la situación del ferrocarril tras el accidente de Urda, que dejó 69 fallecidos y provocó la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente. La investigación de las causas del siniestro, la seguridad ferroviaria y las medidas adoptadas por el Gobierno para recuperar la confianza de los viajeros siguen siendo cuestiones de actualidad.

En el terreno judicial, Sánchez afronta nuevas informaciones relacionadas con el caso Koldo, las investigaciones de la UCO y los procedimientos que afectan a personas de su entorno. A ello se suma la polémica por las últimas informaciones sobre el patrimonio inmobiliario de dirigentes socialistas y sus familiares, en una campaña en la que la vivienda se ha convertido en uno de los principales argumentos políticos.

La economía y las medidas sociales del Gobierno también podrían tener su espacio en la conversación. El Consejo de Ministros ha aprobado esta semana la subida del salario mínimo interprofesional hasta los 1.286 euros y un incremento salarial para los empleados públicos, dos decisiones que Sánchez ha defendido como muestra de su gestión.

Todo ello en un escenario electoral en el que la mayoría de las encuestas sitúan al PP por delante del PSOE y apuntan a una posible mayoría parlamentaria de los populares junto a Vox, mientras que el CIS mantiene una estimación más favorable a los socialistas.

La entrevista con Julia Otero llegará así en un momento importante de la campaña, a poco más de una semana de que los españoles acudan a las urnas para decidir la composición del próximo Congreso de los Diputados.