La reforma sobre jubilación cuya tramitación queda bloqueada por el adelanto electoral

Comienza la cuenta atrás para la llegada de las elecciones generales, anticipadas por el propio Sánchez durante la mañana de hoy y que se darán el próximo 29 de noviembre. Factores como las múltiples movilizaciones por la vivienda o la crisis migratoria sufrida en la Ciudad Autónoma de Ceuta serán clave para decidir el devenir del futuro gobierno, cuyos pronósticos favorecen, de momento, al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

Por otro lado, Pedro Sánchez y su Gobierno de coalición han visto cómo una gran cantidad de proyectos de ley finalmente no saldrán adelante con la convocatoria de las elecciones anticipadas. No solo se abre un nuevo escenario político, sino que supondrá la paralización de buena parte de las leyes que estaban pendientes de aprobación. Con la disolución de las Cortes, los proyectos y proposiciones de ley que estaban en tramitación parlamentaria decaen y, si el próximo Gobierno quiere recuperarlos, tendrá que volver a iniciar su tramitación.

Esto afecta a normas de ámbitos muy diferentes, desde la vivienda y el empleo hasta la industria, la energía, la banca o la protección de los consumidores. Entre las reformas más destacadas que se quedarán, por el momento, en papel mojado, se encuentra la relativa a las jubilaciones anticipadas sin penalización a trabajadores con más de 40 años cotizados, impulsada por Podemos en 2021.

Las elecciones frente a la penalización de las jubilaciones anticipadas

La propuesta de jubilación anticipada sin penalización para trabajadores con 40 años o más cotizados, impulsada por Podemos, había dado su primer paso en el Congreso. El Pleno aprobó el pasado 22 de septiembre la toma en consideración de la proposición de ley, presentada por el Grupo Mixto a iniciativa de Podemos, con 178 votos a favor, 33 en contra y 136 abstenciones.

La iniciativa plantea modificar la Ley General de la Seguridad Social para eliminar los coeficientes reductores de la pensión cuando el trabajador haya acreditado al menos 40 años de cotización y acceda a la jubilación anticipada. La propuesta afecta tanto a quienes se jubilen anticipadamente por causas ajenas a su voluntad como a quienes lo hagan de forma voluntaria. Además, el texto contempla que la modificación pueda beneficiar también a personas que ya estén jubiladas, mediante una revisión de sus pensiones.

Sin embargo, la medida todavía no está aprobada ni ha entrado en vigor, y con el adelanto electoral no verá la luz hasta la llegada del siguiente Gobierno. Al disolverse las Cortes antes de que concluya su tramitación, la iniciativa decaerá y no podrá convertirse en ley en esta legislatura.

Para que salga adelante, el nuevo Congreso tendría que recuperar la propuesta e iniciar de nuevo su tramitación parlamentaria. Por tanto, los trabajadores con más de 40 años cotizados no podrán beneficiarse de esta eliminación de las penalizaciones mientras la reforma no sea aprobada y entre en vigor.

La reforma del registro horario, en el aire

La reforma del registro horario, uno de los grandes caballos de batalla de esta legislatura de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, todavía podría ver la luz pese a la convocatoria de elecciones.

La intención del Gobierno es aprobar esta reforma por Real Decreto, por lo que no precisaría de convalidación ni en el Pleno del Congreso ni en la Diputación Permanente, que es la que vela por los poderes de la Cámara cuando las Cortes Generales están disueltas, como es el caso. Se trata de una versión reducida de la Cámara Baja, formada únicamente por 68 diputados.