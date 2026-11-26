La convocatoria de unas elecciones generales puede suponer el cambio del Gobierno de España y con ello la salida del presidente, con lo que surge la figura de la pensión vitalicia que acompaña a los dirigentes de nuestro país.

La realidad es que no se trata de una pensión vitalicia como tal cuando un presidente del Gobierno deja el cargo, puesto que es una dotación de gastos de oficina establecida en los Presupuestos Generales del Estado. En el caso actual, los Presupuestos son prorrogados y por tanto se siguen aplicando las cifras de las últimas cuentas: 298.320 euros en concepto de 'Dotación expresidentes del Gobierno' repartidos entre Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy.

En la dotación no se detalla cuánto percibe cada uno de los expresidentes, solo que se trata de una dotación para "gastos de oficina, atenciones de carácter social y alquileres de inmuebles" si procede.

Qué cobran los expresidentes del Gobierno: indemnización y pensión al llegar a la edad de jubilación

No obstante, sí que hay una prestación que los expresidentes tienen derecho a percibir cuando alcanzan la edad de jubilación de los funcionarios -65 años ahora, aunque en la ley no se especifica- y es lo más similar a una pensión vitalicia. Actualmente, se fija en el 80% del sueldo que asignan los Presupuestos a un ministro.

Esta pensión es incompatible con la indemnización a la que también tienen derecho los expresidentes cuando dejan su cargo, que queda fijada en el 80% de su sueldo durante un máximo de dos años: se puede cobrar los meses en los que se ha permanecido en el cargo con ese tope de 24 meses.

La pensión vitalicia que le quedaría a Sánchez: sueldo, coche oficial, chófer...

Por tanto, en el caso de Pedro Sánchez, si es que deja su cargo tras las elecciones del 29N, el actual líder del Ejecutivo tendría derecho a la indemnización máxima de 24 meses situada en unos 6.400 euros mensuales.

Según el Portal de Transparencia, Sánchez cobró en 2025 una retribución anual de 95.943,96 euros, por lo que, llevado al 80%, queda en esa cuantía aproximada de 6.400 euros durante dos años como máximo. La pensión vitalicia le quedaría para más adelante al alcanzar la edad de jubilación.

Además, también tendría derecho a servicios de seguridad que Interior considere necesarios, un coche oficial con conductor dado por el Estado, dos puestos que puede designar libremente como servicio de gabinete y la dotación mencionada anteriormente por gastos de oficina, atenciones de carácter social y alquileres de inmuebles que fijan los Presupuestos Generales del Estado.