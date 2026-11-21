Una de las principales dudas que pueden surgir a la hora de ir a votar en las elecciones generales del próximo domingo 29 de noviembre es si se admite un DNI caducado.

Aunque parezca una obviedad, hay muchos votantes que llegan al colegio electoral sin el documento adecuado y no pueden ejercer su derecho, por eso conviene saber lo que indica la ley para estos casos.

¿Qué se necesita para poder votar?

Para poder votar en una mesa electoral, los ciudadanos pueden presentar cualquiera de estos documentos que los identifique:

DNI.

Pasaporte.

Carnet de conducir en el que aparezca la fotografía.

Tarjeta de residencia.

¿Se puede votar con el DNI caducado?

La Junta Electoral Central ha precisado que para ejercer el voto por correo será suficiente presentar el DNI o cualquier otro documento público oficial, aunque esté caducado, siempre que conste la fotografía y la firma del titular.

Lo que debes tener en cuenta es que tendrás que asistir con el original. El presidente de la mesa y los miembros no van a aceptar un fotocopia.